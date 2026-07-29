Атанас Пеканов: МС приема план за действие за спасяването на средства от ЕС

Министерският съвет взе решение за приемане на план за действие за спасяване на парите по европейската оперативна програма "Развитие на регионите". Това обяви вицепремиерът Атанас Пеканов на брифинг от МС, цитиран от Dariknews.bg.

"Става въпрос за ресурс от над 3 млрд. евро, по които не е имало кой знае какъв напредък през последните години и пред нас стои опасността този ресурс безвъзвратно да бъде изгубен заради липса на визия и действия от предишните кабинети. Ключово за днешното решение бяха стъпките ни с министър Иван Шишков последните седмици за прекратяване на една опорочена процедура за малките и средни предприятия в Стара Загора. Става въпрос за процедура, която е с ясни индикации, че е била нагласена, манипулирани са оценките и критериите, по които са оценявани проектите по време на кабинета "Желязков". Това ни беше казано още през първите дни на новия кабинет през май. ЕК ясно ни заяви - нито едно евро няма да ви дадем по тази опорочена процедура. Ние направихме и вътрешен одит, той показа същото - нагласяне на критериите. Разговаряхме и с бизнеса. За част от бизнеса е ясно какво се е случвало и затова беше прекратена. Процедура за 127 млн. евро, които щяха да отидат до близки на кабинета "Желязков" фирми. Тази опорочена процедура е прекратена, а парите ще бъдат спасени", каза Пеканов и допълни, че ще има нова процедура с нови критерии.

Вицепремиерът обясни, че днешното решение на МС за спасителен план включва различни мерки, за да се забърза програмата.

"До момента програмата е на едно много ниско ниво на изпълнение. Минали са 5 години, а до момента са договорени едва около 50 процента от средствата и са разплатени под 10 процента от средствата. До края на тази година България трябва да заяви към Европейската комисия изпълнени разходи в размер на 800 млн. евро. Всъщност, ако ние днес не бяхме приели този план, щяхме да загубим тези 800 млн. евро", посочи Атанас Пеканов.

Той обясни и по същество какво включва приетият план: "Този план включва мерки, които бяха приети на Министерски съвет преди 3 седмици по Фонда за справедлив преход - това са ресурсите за въглищните региони. Втората част от мерките, които бяха приети днес, са по Програмата за развитие на регионите за българските общини. Те включват различни проекти, които са в различна фаза на изпълнение, такива, които знаем, че отговарят на всички европейски изисквания. Мерките включват осигуряване на финансиране на Детската болница в Бургас, включват осигуряване на ресурс по общинската програма за проекти, които са се случили, напреднали са и изпълняват европейските изисквания. Включват и осигуряване на ресурс за градска мобилност в столицата - става дума за метрото и отпускане на средства за нов градски транспорт (нови тролеи, автобуси, трамваи). Мерките включват и средства за градска мобилност в няколко други градове. Днешното решение включва и осигуряване на важен ресурс - около 500 млн. евро за въглищните региони".

В отговор на въпрос Атанас Пеканов посочи, че е спечелена битката за средствата по Плана за възстановяване и устойчивост за медицинските хеликоптери, „въпреки забавянията и факта, че не са построени хангарите“. Финансирани са хеликоптерите, а хангарите ще бъдат построени с пари от държавния бюджет, поясни той.