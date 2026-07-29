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Атанас Пеканов: МС приема план за действие за спасяването на средства от ЕС

Атанас Пеканов: МС приема план за действие за спасяването на средства от ЕС

29 Юли, 2026 15:35 609 17

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  • план за действие-
  • спасяване-
  • средства от ес

Става въпрос за ресурс от над 3 млрд. евро, по които не е имало кой знае какъв напредък през последните години и пред нас стои опасността този ресурс безвъзвратно да бъде изгубен заради липса на визия и действия от предишните кабинети, коментира още вицепремиерът

Атанас Пеканов: МС приема план за действие за спасяването на средства от ЕС - 1
Снимка: NovaNews
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Министерският съвет взе решение за приемане на план за действие за спасяване на парите по европейската оперативна програма "Развитие на регионите". Това обяви вицепремиерът Атанас Пеканов на брифинг от МС, цитиран от Dariknews.bg.

"Става въпрос за ресурс от над 3 млрд. евро, по които не е имало кой знае какъв напредък през последните години и пред нас стои опасността този ресурс безвъзвратно да бъде изгубен заради липса на визия и действия от предишните кабинети. Ключово за днешното решение бяха стъпките ни с министър Иван Шишков последните седмици за прекратяване на една опорочена процедура за малките и средни предприятия в Стара Загора. Става въпрос за процедура, която е с ясни индикации, че е била нагласена, манипулирани са оценките и критериите, по които са оценявани проектите по време на кабинета "Желязков". Това ни беше казано още през първите дни на новия кабинет през май. ЕК ясно ни заяви - нито едно евро няма да ви дадем по тази опорочена процедура. Ние направихме и вътрешен одит, той показа същото - нагласяне на критериите. Разговаряхме и с бизнеса. За част от бизнеса е ясно какво се е случвало и затова беше прекратена. Процедура за 127 млн. евро, които щяха да отидат до близки на кабинета "Желязков" фирми. Тази опорочена процедура е прекратена, а парите ще бъдат спасени", каза Пеканов и допълни, че ще има нова процедура с нови критерии.

Вицепремиерът обясни, че днешното решение на МС за спасителен план включва различни мерки, за да се забърза програмата.

"До момента програмата е на едно много ниско ниво на изпълнение. Минали са 5 години, а до момента са договорени едва около 50 процента от средствата и са разплатени под 10 процента от средствата. До края на тази година България трябва да заяви към Европейската комисия изпълнени разходи в размер на 800 млн. евро. Всъщност, ако ние днес не бяхме приели този план, щяхме да загубим тези 800 млн. евро", посочи Атанас Пеканов.

Той обясни и по същество какво включва приетият план: "Този план включва мерки, които бяха приети на Министерски съвет преди 3 седмици по Фонда за справедлив преход - това са ресурсите за въглищните региони. Втората част от мерките, които бяха приети днес, са по Програмата за развитие на регионите за българските общини. Те включват различни проекти, които са в различна фаза на изпълнение, такива, които знаем, че отговарят на всички европейски изисквания. Мерките включват осигуряване на финансиране на Детската болница в Бургас, включват осигуряване на ресурс по общинската програма за проекти, които са се случили, напреднали са и изпълняват европейските изисквания. Включват и осигуряване на ресурс за градска мобилност в столицата - става дума за метрото и отпускане на средства за нов градски транспорт (нови тролеи, автобуси, трамваи). Мерките включват и средства за градска мобилност в няколко други градове. Днешното решение включва и осигуряване на важен ресурс - около 500 млн. евро за въглищните региони".

В отговор на въпрос Атанас Пеканов посочи, че е спечелена битката за средствата по Плана за възстановяване и устойчивост за медицинските хеликоптери, „въпреки забавянията и факта, че не са построени хангарите“. Финансирани са хеликоптерите, а хангарите ще бъдат построени с пари от държавния бюджет, поясни той.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Комунисти

    11 1 Отговор
    само искат и вземат , нищо продуктивно никога !

    15:40 29.07.2026

  • 2 ДрайвингПлежър

    7 0 Отговор
    Види ми се че скоро ние ще приемаме план за спасяване на България от спасителите!!!
    Тръгнали сте много на терсене стран и нема ви се получи!

    15:48 29.07.2026

  • 3 смок

    5 0 Отговор
    Атанас ИзП/и/еканов

    15:49 29.07.2026

  • 4 Данчо

    9 0 Отговор
    Леле , на този му върнаха ПВУ -то няколко пъти , единият път беше с 400 грешки . Това момче срам няма !

    15:52 29.07.2026

  • 5 хаха

    10 0 Отговор
    Въпросът е кой ще гушне тия милиарди, пеканчо. Не си мисли че хората не се усещат.

    16:08 29.07.2026

  • 6 тикван чекмеджаров

    2 5 Отговор
    приема план за действие за спасяването на изпразнената хазна от колегите
    обществени поръчкари заложили предвидливо надутите си поръчки

    16:08 29.07.2026

  • 7 ццц

    10 0 Отговор
    Ама как сладко дума марионетката.....Все едно тия пари са за хората, а не за една шпепа кpадци, които ще си ги поделят.

    16:09 29.07.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 мдаа

    7 0 Отговор
    Тези пари са подкуп, който брюкселските бюрократи плащат на национални предатели в страните членки на ЕС, за да наложат правила и закони в ущърб на народите си. Парите не са дадени още , защото предишните управляващи не посмяха да го направят, плаща се за свършена работа. Хората на фигуранта обаче явно са готови да предадат народа си.

    16:18 29.07.2026

  • 10 стоянов

    7 0 Отговор
    вий регресивници по-добре мислете план за спасяване на кожите си!

    16:25 29.07.2026

  • 11 ПВУ - парата в Украйна

    3 1 Отговор
    Как се спасяват средства? По Петрохански предполагам.

    16:28 29.07.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Наско Пърженов

    3 1 Отговор
    По добре паралия от ПВУ, отколкото жена на някого в ТВУ.

    16:30 29.07.2026

  • 14 Димчо

    4 0 Отговор
    Този до вчера плещеше как щяли да им дадат милиони повече, днес говори за загубини милиарди. Нищо няма да ви дадат. Ама не е голяма загуба, парите е са за народа.

    16:33 29.07.2026

  • 15 Ти да видиш

    6 0 Отговор
    "До момента програмата е на едно много ниско ниво на изпълнение. Минали са 5 години, а до момента са договорени едва около 50 процента от средствата и са разплатени под 10 процента от средствата...."
    Такааааа..... минали били 5 години. А кога започна тяхното отброяване? Дали не започна с вдигнатия юмрук на един "ЛЬО..ЛЬО"? И дали от тогава насам всичко в тази държава не е батак?

    16:34 29.07.2026

  • 16 ХАХАХА

    6 0 Отговор
    Планът е: "Ще изпълним петилетката за 2-3 години" :)))))))))))))))
    И като вземем предвид факта, че толкова управлявахте, уж "служебно"... се получава... човечето от "Минута е много" - "Няма време". Т.е..... съвсем скоро сте пътници. ;) Пропагандата ви беше дотук. От сега насетне не може да ви спаси. Въпреки, че ... "виновните предишни" дефакто сте вие, Ганчо пак клъвна кукичката като каракуда на последните избори.

    16:41 29.07.2026

  • 17 Ха ха ха

    3 2 Отговор
    Никой няма да даде пари на руски пудели

    16:48 29.07.2026

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