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Тото Волф с твърда позиция: Без компромиси при напрежение между Антонели и Ръсел

Тото Волф с твърда позиция: Без компромиси при напрежение между Антонели и Ръсел

29 Юли, 2026 14:11 641 1

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Мерцедес начертава ясни граници за вътрешната конкуренция в отбора

Тото Волф с твърда позиция: Без компромиси при напрежение между Антонели и Ръсел - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Атмосферата в отбора на Мерцедес във Формула 1 тази година е белязана не само от впечатляващи успехи, но и от ясно заявени принципи от страна на ръководството. Тото Волф, главният стратег и ръководител на тима, отправи недвусмислено предупреждение към своите пилоти – Андреа Кими Антонели и Джордж Ръсел. Волф подчерта, че няма да толерира никакво изострено съперничество, което би могло да разклати стабилността на отбора, дори ако това означава да се раздели с един от двамата.

Мерцедес демонстрира завидна форма през първата половина на сезон 2026. Тимът, базиран в Бракли, вече има осем победи от единадесет старта, както и три триумфа в спринтовите състезания. Младият италиански талант Андреа Кими Антонели се превърна в сензацията на шампионата, като с шест победи оглавява класирането при пилотите и държи солидна преднина пред конкуренцията.

Джордж Ръсел, считан за фаворит в началото на сезона заради своя опит, се сблъсква с неочаквани трудности. След единадесет кръга британецът изостава с цели 59 точки от своя съотборник Антонели. Макар между двамата да няма открит конфликт, вътрешното напрежение е осезаемо – нещо, което Мерцедес вече е преживявал в миналото.

В спомените на феновете още е прясна драмата между Люис Хамилтън и Нико Розберг, когато между 2014 и 2016 г. съперничеството им доведе до сериозни сътресения в отбора. Тото Волф е категоричен, че няма да допусне подобен сценарий отново. В интервю за racingnews365.com той заяви: „Няма да позволя това да се повтори. Ако някой от пилотите предизвика подобно напрежение, просто ще го отстраня. Толкова е просто“.


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  • 1 Ръсел

    1 0 Отговор
    е мрънкащо леке. Ако не стартира от първа позиция - вечно се оплаква и мрънка, че някой му пречи, а очевидно в момента е и доста завистлив на успехите на Антонели.

    14:48 29.07.2026

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