Тото Волф с твърда позиция: Без компромиси при напрежение между Антонели и Ръсел

Атмосферата в отбора на Мерцедес във Формула 1 тази година е белязана не само от впечатляващи успехи, но и от ясно заявени принципи от страна на ръководството. Тото Волф, главният стратег и ръководител на тима, отправи недвусмислено предупреждение към своите пилоти – Андреа Кими Антонели и Джордж Ръсел. Волф подчерта, че няма да толерира никакво изострено съперничество, което би могло да разклати стабилността на отбора, дори ако това означава да се раздели с един от двамата.

Мерцедес демонстрира завидна форма през първата половина на сезон 2026. Тимът, базиран в Бракли, вече има осем победи от единадесет старта, както и три триумфа в спринтовите състезания. Младият италиански талант Андреа Кими Антонели се превърна в сензацията на шампионата, като с шест победи оглавява класирането при пилотите и държи солидна преднина пред конкуренцията.

Джордж Ръсел, считан за фаворит в началото на сезона заради своя опит, се сблъсква с неочаквани трудности. След единадесет кръга британецът изостава с цели 59 точки от своя съотборник Антонели. Макар между двамата да няма открит конфликт, вътрешното напрежение е осезаемо – нещо, което Мерцедес вече е преживявал в миналото.

В спомените на феновете още е прясна драмата между Люис Хамилтън и Нико Розберг, когато между 2014 и 2016 г. съперничеството им доведе до сериозни сътресения в отбора. Тото Волф е категоричен, че няма да допусне подобен сценарий отново. В интервю за racingnews365.com той заяви: „Няма да позволя това да се повтори. Ако някой от пилотите предизвика подобно напрежение, просто ще го отстраня. Толкова е просто“.