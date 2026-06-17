Новини
Спорт »
Световен футбол »
Жиру към Мбапе: Поздравления, Килиан, успя!

Жиру към Мбапе: Поздравления, Килиан, успя!

17 Юни, 2026 07:30 1 049 1

  • оливие жиру-
  • килиан мбапе-
  • футбол-
  • световно първенство-
  • мондиал 2026-
  • сенегал

Наистина се радвам за него

Жиру към Мбапе: Поздравления, Килиан, успя! - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Оливие Жиру поздрави Килиан Мбапе за това, че подобри рекорда му за най-много голове с екипа на националния отбор на Франция.

В първия мач от груповата фаза на Световно първенство срещу Сенегал (3:1) Мбапе отбеляза два гола. С тях той вече има 58 попадения за "петлите", превръщайки се в най-добрия голмайстор в историята на тима, изпреварвайки досегашния рекордьор Жиру.

„Второто полувреме беше много по-добро. Поздравления, Килиан, успя“, заяви нападателят на Лил.

„Наистина се радвам за него. Той изигра добро второ полувреме и си взаимодействаше по-добре с Олисе. Показа на отбора правилния път“, добави Жиру.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дзак

    2 0 Отговор
    Жалко за Сенегал. Просто рухнаха. Погледах малко. А Франция продължава с противния защитен футбол.

    07:39 17.06.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове