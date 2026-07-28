Във Висшата лига влиза ново правило

Английският футбол започва пробно прилагане на ново правило от този сезон, което цели окончателно да премахне така наречения „тактически таймаут“ при вратарите.

Мярката е съгласувана между Футболната асоциация, Висшата лига, Английската футболна лига, Националната лига и Женската суперлига, с официалното разрешение на Международния борд на футболните асоциации.

Организацията на съдиите в Англия, оглавявана от бившия рефер Хауърд Уеб, водеше преговори с лигите за преодоляване на проблема и предложи следното решение: при влизане на медицински екип за преглед на вратар, отборът ще трябва временно да остане с човек по-малко.

Според новия регламент, ако съдията разреши на физиотерапевта да влезе на терена заради вратаря, треньорът на съответния тим разполага с 10 секунди да посочи на четвъртия съдия един полеви играч, който да напусне терена. Този футболист ще остане извън игра за една минута след подновяването на мача. Ако треньорът не посочи играч в рамките на 10-те секунди, терена задължително напуска капитанът на отбора.

Дебютът на правилото ще бъде тази събота по време на мача от предварителния кръг за Купата на лигата между Транмиър и Рочдейл. Австралийската А-Лига също планира подобни тестове, но там вариантът предвижда извън терена винаги да излиза капитанът.