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Във Висшата лига влиза ново правило

Във Висшата лига влиза ново правило

28 Юли, 2026 09:29 969 5

  • висша лига-
  • футбол-
  • правило

Мярката е съгласувана между Футболната асоциация, Висшата лига, Английската футболна лига, Националната лига и Женската суперлига, с официалното разрешение на Международния борд на футболните асоциации

Във Висшата лига влиза ново правило - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Английският футбол започва пробно прилагане на ново правило от този сезон, което цели окончателно да премахне така наречения „тактически таймаут“ при вратарите.

Мярката е съгласувана между Футболната асоциация, Висшата лига, Английската футболна лига, Националната лига и Женската суперлига, с официалното разрешение на Международния борд на футболните асоциации.

Организацията на съдиите в Англия, оглавявана от бившия рефер Хауърд Уеб, водеше преговори с лигите за преодоляване на проблема и предложи следното решение: при влизане на медицински екип за преглед на вратар, отборът ще трябва временно да остане с човек по-малко.

Според новия регламент, ако съдията разреши на физиотерапевта да влезе на терена заради вратаря, треньорът на съответния тим разполага с 10 секунди да посочи на четвъртия съдия един полеви играч, който да напусне терена. Този футболист ще остане извън игра за една минута след подновяването на мача. Ако треньорът не посочи играч в рамките на 10-те секунди, терена задължително напуска капитанът на отбора.

Дебютът на правилото ще бъде тази събота по време на мача от предварителния кръг за Купата на лигата между Транмиър и Рочдейл. Австралийската А-Лига също планира подобни тестове, но там вариантът предвижда извън терена винаги да излиза капитанът.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 мале мале

    7 0 Отговор
    глупост след глупост от англия нищо умно не излиза

    09:41 28.07.2026

  • 2 Не разбрах това защо

    5 0 Отговор
    Трябва да се прави

    Коментиран от #4

    09:42 28.07.2026

  • 3 Направо

    4 0 Отговор
    да излиза целия отбор!!!???

    09:44 28.07.2026

  • 4 Ти футбол гледаш ли?

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Не разбрах това защо":

    Това е за случаите когато някой отбор води в резултата и след 80-та минута започва да бави играта.
    В един момент вратаря започва да се търкаля по земята и да се превива от болки. В този случай реферите са длъжни да спрат играта и да повикат лекарския екип защото има само един вратар на отбор и не може да го изкарат извън терена за получаване на медицинска помощ отвън. Така, с този номер отбора печели поне 2-3 минути прекъсване на играта заради лечението на вратаря.
    Така, искат да оставят отбора след получаване на медицинската помощ с един човек по-малко и това да бъде нещо като наказание.

    09:50 28.07.2026

  • 5 странно правило

    3 0 Отговор
    Е,добре,но вратаря наистина може да бъде контузен...За симулация ясно,но ако не симулира защо да бъде наказван отбора?

    10:32 28.07.2026

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