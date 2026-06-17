ЦСКА може да се изправи срещу Риека в Лигата на конференциите при евентуално отпадане от Дери Сити

ЦСКА София вече е наясно с пътя си в европейските клубни турнири, ако не успее да преодолее първото си препятствие в Лига Европа. При евентуална загуба от северноирландския Дери Сити, "армейците" ще продължат участието си във втория квалификационен кръг на Лигата на конференциите, където ги очаква сериозно предизвикателство – хърватският Риека.

По време на тегления в швейцарския град Нион жребий, ЦСКА попадна сред непоставените отбори, което доведе до труден потенциален съперник. Риека, известен с опита си в европейските битки, ще бъде следващото препятствие за българския тим, ако сценарият с отпадане от Дери Сити се реализира.

Двубоите от този етап на Лигата на конференциите са насрочени за 23 и 30 юли, когато "червените" ще имат шанс да докажат класата си на международната сцена, независимо от развоя на първия кръг в Лига Европа.