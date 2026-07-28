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Времето днес, прогноза за вторник, 28 юли: Слънце и жега до 36 градуса в цялата страна

Времето днес, прогноза за вторник, 28 юли: Слънце и жега до 36 градуса в цялата страна

28 Юли, 2026 03:00 859 10

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  • температури

Слаби локални превалявания се очакват само в източните и планинските райони

Времето днес, прогноза за вторник, 28 юли: Слънце и жега до 36 градуса в цялата страна - 1
Снимка: БНТ
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Ще бъде предимно слънчево и горещо над по-голямата част от страната, предава НИМХ.

След преминаването на краткотрайните атмосферни смущения, времето бързо ще се стабилизира. Атмосферното налягане ще продължи да се повишава и ще остане по-високо от средното за месеца.

През нощта срещу вторник облачността над по-голямата част от България ще се разкъса и ще намалее до ясно време. Отрано сутринта в страната ще преобладава слънчево време. Около и след обяд купеста облачност ще се развие главно над източните и планинските райони, като на изолирани места там е възможно да превали краткотраен дъжд.

Вятърът в Дунавската равнина ще бъде временно силен от северозапад, докато в източната половина от страната ще духа до умерен вятър от североизток. Дневните температури ще се задържат високи, като максималните стойности в повечето населени места ще варират между 31° и 36°. Малко по-прохладно ще остане в североизточните райони и по Черноморието.

По Черноморското крайбрежие времето ще бъде предимно слънчево. Максималните температури по морето ще достигнат до 26° – 30°, а температурата на морската вода ще бъде около 22°–25° с вълнение от 2-3 бала.

В планините условията ще са подходящи за туризъм преди обяд, а след обяд ще се развие купеста облачност с минимален риск от изолирани превалявания в масивите на Западна България.


България
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  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Име

    2 3 Отговор
    Хубав ден!

    03:57 28.07.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Споко

    0 3 Отговор
    Иде Преображение у сред лето - 6 Август !

    05:11 28.07.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 бушприт

    0 1 Отговор
    Ейпълтън си имаме и ние-това е село Ябълково,не е в Уисконсин,аме нейсе.

    06:48 28.07.2026

  • 10 Анонимен

    2 0 Отговор
    Пак жега!

    07:10 28.07.2026

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