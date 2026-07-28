28 юли 1330 г. Сърбите разбиват и пленяват българския цар Михаил III Шишман

Битката при Велбъжд се състои на 28 юли 1330 г., в околностите на Велбъжд (дн. град Кюстендил), между българската войска, водена от цар Михаил III Шишман Асен и сръбската войска, предвождана от крал Стефан Урош III Дечански. Тя завършва с поражение за българите.
Сръбското кралство, възползвайки се от междуособиците в България и Византия, както и от непрестанните сблъсъци помежду им, успяло да завладее част от териториите им. Михаил III Шишман започва подготовка за завладяване на Сърбия, чийто владетел е бившият Михаилов шурей Стефан Дечански. За някои историци Михаил Шишман е единственият български цар (след смъртта на Иван Асен II) опитал се да спре „сръбската експанзия“ и да върне в пределите на България западните ѝ територии, въпреки че те са завоювани от Византия. За целта през пролетта на 1330 г. той сключва антисръбски съюз с византийския император Андроник III Палеолог. Според повечето предположения, крайната цел е била пълното унищожение на Сръбското кралство и поделяне на земите му между България и Византия. Михаил Шишман привлякъл в коалицията владетелите на Влашко, Молдова и черните яси.
На 19 юни 1330 г. българските войски тръгват от Търново, но вместо да се насочат направо към сръбската граница, минават през Видин и София. Обикновено като причина за този необичаен обход се сочи желанието на Михаил Шишман да съедини войската си с тази на брат си Белаур, но тъй като брат му пристига след края на битката, явно във Видин са се присъединили татарските наемници на Кара Кишек, син на Чака. Към армията на Шишман се присъединява и влашкия войвода Иванко I Басараб, който е тъст на ловешкия деспот Иван Александър и съюзник на българския цар.
Андроник III навлиза в Македония, завземайки четири малки крепости (Дебрица, Добрун, Габаларион и Сидерокастрон) и се установява на лагер край Битоля изчаквайки по-нататъшния развой на събитията. От София българската войска се отправя към крепостта Земен и я превзема. Стефан Дечански първоначално изчаква своя бивш тъст на полето Добрич при сливането на река Топлица с река Българска Морава, а впоследствие отправя войската си по течението на река Морава и през Старо Нагоричане, където в църквата „Св. Георги“ се помолил за мир, се разполага на стан в околностите на Велбъжд. Повечето изследователи приемат, че войските на двамата владетели са били с приблизително равна численост. Според сведенията на Никифор Григора, Михаил Шишман разполагал с 12 000 българи и 3000 „скити“ (татари, яси, алани и власи). Стефан Дечански имал на разположение 14 000 души, към които впоследствие се присъединяват 300 (по сведения на Кантакузин) или 1000 (по сведения на Григора) каталани от известната каталанска компания (испански наемници от областта Каталония). Именно изчаквайки тях, на 24 юли Стефан Дечански предлага на Михаил Шишман еднодневно примирие. Царят ни приема, защото за войската липсват провизии. Установено е, че Белаур не се присъединява към брат си, както не го прави и Иван Александър. Тъй като българската войска страда от липса на продоволствие, в деня на примирието, тя се пръсва по околните селища за набавянето му.
Възползвайки се от изгодната ситуация, сръбският престолонаследник Стефан Душан нарушава примирието и атакува българския лагер. Опитът на Михаил Шишман да организира ефикасна съпротива е неуспешен. Войската на Михаил Шишман претърпява поражение, а самият цар е тежко ранен и умира три дни по-късно в плен. Погребан е по желание на велможите си в църквата „Свети Георги“ в Старо Нагоричане, днес в Северна Македония. Михаил III Шишман е последният български владетел, водещ политика към установяване на военна и политическа хегемония на Търновското царство на Балканския полуостров.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Запознат
05:21 28.07.2020
2 на сърбин
05:39 28.07.2020
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Българин
Коментиран от #23
06:03 28.07.2020
5 Запознат
06:29 28.07.2020
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Жабчо
Коментиран от #22
07:29 28.07.2020
8 Komapak
Коментиран от #16
07:43 28.07.2020
9 Тоя вроден ламтеж на българина
08:01 28.07.2020
10 Да бе мирно седяло не би чудо видяло
Коментиран от #11
08:04 28.07.2020
11 Баш Бащицата
До коментар #10 от "Да бе мирно седяло не би чудо видяло":Тръгнал е да си връща западните територии. България е била до Белград преди.
Коментиран от #13, #14
08:14 28.07.2020
12 Хисторик
Коментиран от #18
08:24 28.07.2020
13 На тя и Византия ако
До коментар #11 от "Баш Бащицата":Тръгне да си връща земите до Дунав ти къде ще ходиш? В Алтай ли?
08:26 28.07.2020
14 Уди Кълвача
До коментар #11 от "Баш Бащицата":Кога е това преди бе 681 ли? Тогава и византийците могат да имат претенции за половината балкани!
Коментиран от #20
08:26 28.07.2020
15 Хисторик
Коментиран от #17
08:29 28.07.2020
16 Стани фес бе маймун
До коментар #8 от "Komapak":подай молба за турЦко гражданство и отивай да ти правят сюнет. Като си толкова недоволен, какво чакаш още! Няма да се свършим българите без такива като тебе. Айде у лево и с левия крак.
14:27 28.07.2020
17 Ако се върнем
До коментар #15 от "Хисторик":тебе няма да те има. Ще станеш на суджук. Хахахахахах
14:28 28.07.2020
18 Ей пърдел
До коментар #12 от "Хисторик":ще правиш кавали на рязаните зурни!
14:30 28.07.2020
19 коко
18:14 28.07.2020
20 малеииииииии
До коментар #14 от "Уди Кълвача":Ами народа от варненското съкровище дет е 7000 г преди византийците....знайш ли ги кои са Ил толкоз надалеч мозькь ти не РАБОТИ.......
18:28 28.07.2020
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Дар за оформяне и реализации
До коментар #7 от "Жабчо":Да, Београд преди не се е намирал в Българско, този град се е намирал в две империи, една след друга, а сега е в Сърбия, даже е стоилица на Сърбия, защото така трябва, даже на Сърбия й отива !
20:07 28.07.2020
23 ИМПЕРИАЛИСТ
До коментар #4 от "Българин":Сърбия е рожба на ИРИ за да напада БЪЛГАРИЯ в гръб при войните ни с Византия. База и плацдарм за превратаджиите от новата ни история. Продажна и долна шумадийска сган, а иначе пък произходът им е Български... Въобще „....Историята пази своите мръсни тайни в чисти гащи с як ластик....”
Коментиран от #24
22:47 28.07.2020
24 Уж я знаеш Историята
До коментар #23 от "ИМПЕРИАЛИСТ":Пък тука се палиш, вместо да кажеш примерно, че после сърбите са си го получили обратно, когато по същият начин Вълкашин и Углеша губят битката си с турците. Или ще кажеш, че и те са наши деспоти. И колко Българии се оказва че имаме. Май не 3, а над 10 ще излязат. А това, че самите българи вечно враждуват не те ли ядосва. Брат му и ловешкият деспод защо не му помагат? Виж какво странно име има брат му, явно му е заварен брат. А точно ловешкият деспод се оказва следващия цар, макар и да не е от царския род. Колко много междуособици, а никой не е мислел за изтерзаното бедно българско население.
03:39 29.07.2020
25 Цариброд
09:48 29.07.2020
26 Българин
10:47 29.07.2020
27 Извънреден коментар
Ориста, тази която е естествената, дадена му по природа и по рождение, непременно трябва да е изцяло на себе си ! Ако не е на себе си, значи трябва да се направи нещо, за да е изцяло на себе си !
Независимо дали си личи или не, така стоят нещата !
Ако не си личи, значи му е повлияно, но ако си личи, значи човек е изцяло на себе си !!!
Има няколко варианта човек да е цар на държава и страна - по наследство, по дар или по "друг начин" !
11:53 04.08.2020
28 Горски
03:30 28.07.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 наял се със щурци и банани
05:03 28.07.2026
31 за пример
06:46 28.07.2026