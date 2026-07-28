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28 юли 1330 г. Сърбите разбиват и пленяват българския цар Михаил III Шишман

28 юли 1330 г. Сърбите разбиват и пленяват българския цар Михаил III Шишман

28 Юли, 2026 03:13 13 010 31

  • велбъжд-
  • битка-
  • цар михаил iii шишман

Сръбският престолонаследник Стефан Душан нарушава примирието и атакува българския лагер

28 юли 1330 г. Сърбите разбиват и пленяват българския цар Михаил III Шишман - 1
Снимка: Архив
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Битката при Велбъжд се състои на 28 юли 1330 г., в околностите на Велбъжд (дн. град Кюстендил), между българската войска, водена от цар Михаил III Шишман Асен и сръбската войска, предвождана от крал Стефан Урош III Дечански. Тя завършва с поражение за българите.

Сръбското кралство, възползвайки се от междуособиците в България и Византия, както и от непрестанните сблъсъци помежду им, успяло да завладее част от териториите им. Михаил III Шишман започва подготовка за завладяване на Сърбия, чийто владетел е бившият Михаилов шурей Стефан Дечански. За някои историци Михаил Шишман е единственият български цар (след смъртта на Иван Асен II) опитал се да спре „сръбската експанзия“ и да върне в пределите на България западните ѝ територии, въпреки че те са завоювани от Византия. За целта през пролетта на 1330 г. той сключва антисръбски съюз с византийския император Андроник III Палеолог. Според повечето предположения, крайната цел е била пълното унищожение на Сръбското кралство и поделяне на земите му между България и Византия. Михаил Шишман привлякъл в коалицията владетелите на Влашко, Молдова и черните яси.

На 19 юни 1330 г. българските войски тръгват от Търново, но вместо да се насочат направо към сръбската граница, минават през Видин и София. Обикновено като причина за този необичаен обход се сочи желанието на Михаил Шишман да съедини войската си с тази на брат си Белаур, но тъй като брат му пристига след края на битката, явно във Видин са се присъединили татарските наемници на Кара Кишек, син на Чака. Към армията на Шишман се присъединява и влашкия войвода Иванко I Басараб, който е тъст на ловешкия деспот Иван Александър и съюзник на българския цар.

Андроник III навлиза в Македония, завземайки четири малки крепости (Дебрица, Добрун, Габаларион и Сидерокастрон) и се установява на лагер край Битоля изчаквайки по-нататъшния развой на събитията. От София българската войска се отправя към крепостта Земен и я превзема. Стефан Дечански първоначално изчаква своя бивш тъст на полето Добрич при сливането на река Топлица с река Българска Морава, а впоследствие отправя войската си по течението на река Морава и през Старо Нагоричане, където в църквата „Св. Георги“ се помолил за мир, се разполага на стан в околностите на Велбъжд. Повечето изследователи приемат, че войските на двамата владетели са били с приблизително равна численост. Според сведенията на Никифор Григора, Михаил Шишман разполагал с 12 000 българи и 3000 „скити“ (татари, яси, алани и власи). Стефан Дечански имал на разположение 14 000 души, към които впоследствие се присъединяват 300 (по сведения на Кантакузин) или 1000 (по сведения на Григора) каталани от известната каталанска компания (испански наемници от областта Каталония). Именно изчаквайки тях, на 24 юли Стефан Дечански предлага на Михаил Шишман еднодневно примирие. Царят ни приема, защото за войската липсват провизии. Установено е, че Белаур не се присъединява към брат си, както не го прави и Иван Александър. Тъй като българската войска страда от липса на продоволствие, в деня на примирието, тя се пръсва по околните селища за набавянето му.

Възползвайки се от изгодната ситуация, сръбският престолонаследник Стефан Душан нарушава примирието и атакува българския лагер. Опитът на Михаил Шишман да организира ефикасна съпротива е неуспешен. Войската на Михаил Шишман претърпява поражение, а самият цар е тежко ранен и умира три дни по-късно в плен. Погребан е по желание на велможите си в църквата „Свети Георги“ в Старо Нагоричане, днес в Северна Македония. Михаил III Шишман е последният български владетел, водещ политика към установяване на военна и политическа хегемония на Търновското царство на Балканския полуостров.


Кюстендил / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Запознат

    19 20 Отговор
    Тракийски Българи VS Тракийски Българи 😆

    05:21 28.07.2020

  • 2 на сърбин

    69 9 Отговор
    не вервай

    05:39 28.07.2020

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Българин

    112 18 Отговор
    Сърбите винаги са били подмолни.ТЕ ВИНАГИ СА БИЛИ НАСТРОЕНИ ВРАЖДЕБНО КЪМ НАС БЪЛГАРИТЕ.Гледат те и се с смеят с тебе след малко те псуват.Винаги са ни атакували в гръб и винаги са яли бой от нас.Толкова беди не сме видели дори от турците.Македония и западните покрайнини са ни отнети заради сърбите и комунистите.

    Коментиран от #23

    06:03 28.07.2020

  • 5 Запознат

    29 69 Отговор
    Такива като коментари 2,3 и 4 правят всичко възможно да се мразим с Югославия, Македония, Румъния и Украйна за да могат да правят каквото поискат тук. Мина и времето на тая пропаганда. Но е добре че се разобличават плюейки по нас 😆

    06:29 28.07.2020

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Жабчо

    63 7 Отговор
    А знаете ли ,че Белград допреди 150 години си е бил БЪЛГАРСКИ(османски),освен това е имало още поне два града с това име( в днешна албания и румъния), всъщност е бЪлград,в смисъл на пограничен такъв,и знаете ли че допреди 150 години в румъния 90% от населението е говорело чист български ,но са се срамували...

    Коментиран от #22

    07:29 28.07.2020

  • 8 Komapak

    34 56 Отговор
    Аз не живея преди 150г. Живея днес и това,което виждам е последица от горделивото ни поведение. Нямаме съсед около България, който да е по-зле от нас. А ти си живей с историята!

    Коментиран от #16

    07:43 28.07.2020

  • 9 Тоя вроден ламтеж на българина

    20 63 Отговор
    Към чуждото е причината всичките му съседи да го мразят. Навсякъде българин е мръсна дума

    08:01 28.07.2020

  • 10 Да бе мирно седяло не би чудо видяло

    20 54 Отговор
    Тръгнал да завладява Сърбия...лаком г*з глава затрива.

    Коментиран от #11

    08:04 28.07.2020

  • 11 Баш Бащицата

    53 9 Отговор

    До коментар #10 от "Да бе мирно седяло не би чудо видяло":

    Тръгнал е да си връща западните територии. България е била до Белград преди.

    Коментиран от #13, #14

    08:14 28.07.2020

  • 12 Хисторик

    28 41 Отговор
    Сърбите не са виновни, че племето българско още тогава е било алчно за власт и разделено! Голямата държава с трима владетели.

    Коментиран от #18

    08:24 28.07.2020

  • 13 На тя и Византия ако

    18 14 Отговор

    До коментар #11 от "Баш Бащицата":

    Тръгне да си връща земите до Дунав ти къде ще ходиш? В Алтай ли?

    08:26 28.07.2020

  • 14 Уди Кълвача

    19 14 Отговор

    До коментар #11 от "Баш Бащицата":

    Кога е това преди бе 681 ли? Тогава и византийците могат да имат претенции за половината балкани!

    Коментиран от #20

    08:26 28.07.2020

  • 15 Хисторик

    10 18 Отговор
    Да се бяха върнали българите да се бият със,, Златната орда " 1330 г да си връщст Волушка България!

    Коментиран от #17

    08:29 28.07.2020

  • 16 Стани фес бе маймун

    22 10 Отговор

    До коментар #8 от "Komapak":

    подай молба за турЦко гражданство и отивай да ти правят сюнет. Като си толкова недоволен, какво чакаш още! Няма да се свършим българите без такива като тебе. Айде у лево и с левия крак.

    14:27 28.07.2020

  • 17 Ако се върнем

    7 5 Отговор

    До коментар #15 от "Хисторик":

    тебе няма да те има. Ще станеш на суджук. Хахахахахах

    14:28 28.07.2020

  • 18 Ей пърдел

    9 5 Отговор

    До коментар #12 от "Хисторик":

    ще правиш кавали на рязаните зурни!

    14:30 28.07.2020

  • 19 коко

    16 2 Отговор
    сръбите както винаги са били подли към нас!

    18:14 28.07.2020

  • 20 малеииииииии

    16 1 Отговор

    До коментар #14 от "Уди Кълвача":

    Ами народа от варненското съкровище дет е 7000 г преди византийците....знайш ли ги кои са Ил толкоз надалеч мозькь ти не РАБОТИ.......

    18:28 28.07.2020

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Дар за оформяне и реализации

    6 10 Отговор

    До коментар #7 от "Жабчо":

    Да, Београд преди не се е намирал в Българско, този град се е намирал в две империи, една след друга, а сега е в Сърбия, даже е стоилица на Сърбия, защото така трябва, даже на Сърбия й отива !

    20:07 28.07.2020

  • 23 ИМПЕРИАЛИСТ

    17 1 Отговор

    До коментар #4 от "Българин":

    Сърбия е рожба на ИРИ за да напада БЪЛГАРИЯ в гръб при войните ни с Византия. База и плацдарм за превратаджиите от новата ни история. Продажна и долна шумадийска сган, а иначе пък произходът им е Български... Въобще „....Историята пази своите мръсни тайни в чисти гащи с як ластик....”

    Коментиран от #24

    22:47 28.07.2020

  • 24 Уж я знаеш Историята

    9 3 Отговор

    До коментар #23 от "ИМПЕРИАЛИСТ":

    Пък тука се палиш, вместо да кажеш примерно, че после сърбите са си го получили обратно, когато по същият начин Вълкашин и Углеша губят битката си с турците. Или ще кажеш, че и те са наши деспоти. И колко Българии се оказва че имаме. Май не 3, а над 10 ще излязат. А това, че самите българи вечно враждуват не те ли ядосва. Брат му и ловешкият деспод защо не му помагат? Виж какво странно име има брат му, явно му е заварен брат. А точно ловешкият деспод се оказва следващия цар, макар и да не е от царския род. Колко много междуособици, а никой не е мислел за изтерзаното бедно българско население.

    03:39 29.07.2020

  • 25 Цариброд

    14 1 Отговор
    Интересното е ,че тогава воюват българи срещу българи Официалният език в тогавашна Сърбия е старобългарски език и то до Вук Караджич Срефан Душан има само 25% сръбска кръв С две думи българска работа е тази война

    09:48 29.07.2020

  • 26 Българин

    6 1 Отговор
    Единствената им победа по случаиност , през всички останали векове са били смазвани и са плащали данък както и гърците през повечето време

    10:47 29.07.2020

  • 27 Извънреден коментар

    0 3 Отговор
    Качествата, които трябва да притежава човек, за да стане цар, всъщност са не повече от 1 , а то е следното - лидерско качество, а то е съвкупност от много неща !
    Ориста, тази която е естествената, дадена му по природа и по рождение, непременно трябва да е изцяло на себе си ! Ако не е на себе си, значи трябва да се направи нещо, за да е изцяло на себе си !
    Независимо дали си личи или не, така стоят нещата !
    Ако не си личи, значи му е повлияно, но ако си личи, значи човек е изцяло на себе си !!!
    Има няколко варианта човек да е цар на държава и страна - по наследство, по дар или по "друг начин" !

    11:53 04.08.2020

  • 28 Горски

    8 2 Отговор
    Винаги са ни нападали подло и к..венската,но не винаги са побеждавали,а така са оцеляли като самостоятелна държава. Стефан Душан тогава още не е бил Душан. Такъв го наричат самите сърби след като удушава бащата и рода си, за да седне на трона. Над половината от кръвта му е българска и сърбите знаят това. И жена му е българка. Дори в историята е разглеждан като Западнобългарски цар. Но е факт, че постъпва подло, защото тогава битките между армиите са били рицарски. И след като са се разбрали- днес не воюваме, почваме да се кютечим утре по изгрев- значи така е трябвало да се постъпи. Те сърбите освен в гръб да нападат друго могат ли? Винаги номера са би правили….брато брато викат и като имат възможност нож в гърба. Истината, че когато ние сме били тука сърби въобще не е имало.

    03:30 28.07.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 наял се със щурци и банани

    0 0 Отговор
    Река с название "Българска Морава" през 14 век не е съществувала. Въпросното хипотетично наименование се появява чак 19 век, при това само в отделни български съчинения.

    05:03 28.07.2026

  • 31 за пример

    0 0 Отговор
    Сърбите заслужават уважение.

    06:46 28.07.2026

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