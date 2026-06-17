Новини
Спорт »
Тенис »
Пьотр Нестеров е на четвъртфинал в Милано

Пьотр Нестеров е на четвъртфинал в Милано

17 Юни, 2026 17:09 386 0

  • пьотр нестеров-
  • четвъртфиналите-
  • тенис-
  • клей-
  • милано-
  • италия

Българският тенисист отстрани Федерико Арнаболди

Пьотр Нестеров е на четвъртфинал в Милано - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Пьотр Нестеров се класира за четвъртфиналите на сингъл на тенис турнира на клей в Милано (Италия) с награден фонд от 30 хиляди долара.

Поставеният под №2 в схемата Нестеров победи с 6:4, 6:4 представителя на домакините Федерико Арнаболди. Срещата продължи час и 55 минути.


Българинът изостана с 2:4, но спечели следващите четири гейма, за да спечели първия сет с 6:4. Нестеров продължи да доминира и във втората част и спечели четири поредни гейма от 1:2 до 5:2. Националът загуби следващите два гейма, но след това успя да затвори мача на собствен сервис. За място на полуфиналите Пьотр Нестеров ще играе срещу друг представител на домакините – Фаусто Табако.


Другият ни национал, Илиян Радулов, отстъпи във втория кръг на Стефано Д′Агостино (Италия) с 3:6, 4:6 за час и 55 минути игра.

Първият сет беше решен от единствен пробив в осмия гейм в полза на италианеца. Радулов изостана с 0:3 във втората част, върна един пробив за 1:3, но не успя да навакса пасива си и отстъпи с 4:6.


Следващата седмица Пьотр Нестеров и Илиян Радулов ще участват на турнира от сериите „Чалънджър" в Пловдив.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове