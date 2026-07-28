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Слънчев бряг е вторият най-изгоден курорт за семейства в Европа

Слънчев бряг е вторият най-изгоден курорт за семейства в Европа

28 Юли, 2026 08:06 1 438 51

  • слънчев бряг-
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  • почивка-
  • плаж-
  • разходи

България е сред най-евтините туристически дестинации в ЕС

Слънчев бряг е вторият най-изгоден курорт за семейства в Европа - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Слънчев бряг е на второ място сред най-изгодните европейски морски курорти за семейства. Пред него е единствено португалският регион Алгарве, показва годишното проучване Family Holiday Report 2026 на Post Office Travel Money, изготвено съвместно с туристическия оператор TUI, пише Vesti.bg.

Класацията сравнява цените в 22 популярни дестинации. В нея обаче не влизат самолетните билети, пътуването до курорта и хотелът. Измерват се разходите, които семействата правят на място – за храна, напитки, слънцезащитен крем и други обичайни покупки по време на почивка.

Какво включва туристическата кошница

За сравнението са използвани десет стоки и услуги. Сред тях са кафе, бира, безалкохолна напитка, чаша вино, минерална вода, слънцезащитен продукт, препарат против насекоми, храна за децата и две семейни хранения.

България е сред най-евтините туристически дестинации в ЕС

Общата стойност на тази кошница в Слънчев бряг е около 166 евро. В Алгарве тя е с няколко евро по-ниска. На трето място се нарежда Лансароте, следван от Менорка и Коста Брава.

Разликата между първите две места е малка, но причината Алгарве да излезе начело е, че цените там са се понижили спрямо предходното проучване. В Слънчев бряг те са нараснали с малко над 9%.

Семейната вечеря е най-евтина в Слънчев бряг

Силната страна на българския курорт остава храненето навън. Тристепенна вечеря за семейство с включени напитки струва около 85 евро, което е най-ниската стойност сред всички включени дестинации.

За сравнение, в Алгарве същата вечеря излиза по-скъпо, въпреки че португалският курорт печели общата класация благодарение на по-ниските цени на други продукти и услуги.

България е най-евтината туристическа дестинация в Европейския съюз

Слънчев бряг се представя добре и при храната за деца, но някои покупки като слънцезащитните продукти са по-скъпи, отколкото в част от испанските и португалските курорти.

Колко струва най-скъпата дестинация

В другия край на класацията е италианският курорт Соренто. Същата кошница от туристически разходи там струва около 313 евро, или почти двойно повече, отколкото в Слънчев бряг и Алгарве.

Сред най-скъпите дестинации са още Фуншал на остров Мадейра, Крит, Майорка и Ибиса.

Испания има най-много представители сред първите десет най-изгодни места – общо шест курорта и островни дестинации.

Класацията не показва цялата цена на почивката

Второто място на Слънчев бряг не означава автоматично, че цялата семейна почивка там ще бъде втората най-евтина в Европа.

Крайната сметка зависи още от цената на хотела, транспорта, избрания период, броя на нощувките и допълнителните забавления. Аквапарковете, водните спортове, шезлонгите и детските атракции не са включени в основната туристическа кошница.

Самото проучване показва, че именно подобни допълнителни разходи често объркват семейния бюджет. При предходната си почивка 85% от анкетираните британски семейства са похарчили повече от планираното, а храната и напитките са били сред основните причини.

Затова Слънчев бряг остава конкурентен по разходите на място, но добрата оферта за хотел и внимателното планиране продължават да имат решаващо значение за крайната цена на ваканцията.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 МхтоМхто

    60 4 Отговор
    Слънчев Бряг и семеен курорт? Нещо се бъркате май. Виж Албена може.

    Коментиран от #26, #34

    08:09 28.07.2026

  • 2 исторически парк

    54 3 Отговор
    за наркомани и пиянки, не за семейства ;)

    08:10 28.07.2026

  • 3 Кина

    37 4 Отговор
    А най неизгодния е Албена , и идея си нямате за каква сеч става въпрос там...! Който се излъже веднъж втори път никога няма да го направи..!

    08:10 28.07.2026

  • 4 Фори

    41 3 Отговор
    Като не спиш по цяла нощ от дискотеки на открито и викове на пияници под прозореца няма да повториш!

    08:11 28.07.2026

  • 5 Уточнение

    32 4 Отговор
    .....за семейства от малцинствата.

    Коментиран от #10, #11

    08:11 28.07.2026

  • 6 Емигрант

    47 2 Отговор
    Ха ха ха "ИЗГОДЕН" ? Хората които отиват на почивка не търсят ИЗГОДАТА, а обслужването, обстановката, храната, удобството, чистотата на природата и т.н., плажната ивица на България не предлага тези важни фактори за цивилизованите туристи и туристите с пари, изгодните курорти "гарантират" неприятности ! Статията е вредна и смешна реклама, отблъскваща разумът !

    08:16 28.07.2026

  • 7 Даааа

    38 4 Отговор
    Разбирам хората да не пътуват и да не знаят цените в Европа, да им пробутвате тази статия, но при положение че всеки знае за каква става въпрос.Плюс това Коста Брава е цял регион и е малко смешно да ми сравнявате цел регион с един курорт.

    Коментиран от #28

    08:18 28.07.2026

  • 8 Умря циганката !

    31 3 Отговор
    Слънчаса е всичко друго но не и за нормални семейства !
    А виж за "семейства" може и да е ! 😀

    08:18 28.07.2026

  • 9 гръндж

    28 3 Отговор
    България е сред най-евтините туристически дестинации в ЕС за ония от НС. Защото взимат дебели пачки евра. А баба и дядо ще си стоят у дОма. С ниските си пенсии.

    08:18 28.07.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 дедо Флашко

    12 2 Отговор
    На Слънчев бряг,Равда и Несебър ни водеха,като бяхме ученици. На лагери по 20 дни.

    08:23 28.07.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 опрайте се

    26 3 Отговор
    ако нещо е изгодно, пък не се продава, значи е боклук, това е бг туризъм.....рекламите нямат значение, имиджът има! имахме имиидж до преди 2007 до 2009 макс... после дойдоха ценностите и санкциите! колко е изгодно ще разберете по заетостта в курортите

    08:27 28.07.2026

  • 18 Кво му плащаш

    24 4 Отговор
    3 степенно меню 85€ но по 2 пъти, че порциите са по 85гр.
    Тънко и вкусно бай Ганя е в клуба на богатите надника му е 85€ на час.
    85€ са си 166лв.за да тури нещо в търбуха.

    08:28 28.07.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Пич

    32 2 Отговор
    Глупости! Слънчев бряг е курорт за дечурлигата от цяла Европа, които тепърва откриват пиянството и секса!

    Коментиран от #36

    08:28 28.07.2026

  • 21 Знайко

    21 1 Отговор
    Туристическата кошница би трябвало да включна още 2 услуги: нощувка и такси услуга. Тази туристическа кошница е менте, като повечето неща у нас.
    Това е СТЪКМИСТИКА, истината продължава да е "ден година храни".
    Нямаме журналисти, а имаме платени лакеи на бизнесмените робовладелзи, хотелиерите, кръчмарите алибеговци и политиците лекеи на рубла льотчика и шопапите. .

    Хора четете каква пише между редовете.

    08:29 28.07.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 клоаката в туризма сме

    16 1 Отговор
    те хотелите и курортите са си добре, проблема е извън тях! какъвто е имидж ан ахубав курорт в Конго или Сиера леоне, същото е и тук. Излезеш ли извън курорта, започва бг инфрастуктурна шетня! мръсотия прах разбити тротоари и улици, миризми, нулев обществен транспорт...... е дръжте си луславия хотел със здраве

    08:33 28.07.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Васил

    19 3 Отговор
    Много е изгоден няма що щом и западняците се отказаха от него защото стана твърде скъп повече от Монако.

    08:38 28.07.2026

  • 26 иван костов

    13 6 Отговор

    До коментар #1 от "МхтоМхто":

    Никое нормално семейство не би отишло в Сл.бряг! Камо ли да деца!
    Виж, ако става въпрос за еднополови семейства е друга работа. Наскоро ще отвори врати и хижата на Петрохан, курорт основно за педофили, специализиран да отговаря на техните вкусове!

    08:39 28.07.2026

  • 27 Ако разкарат всички цигани от Слънчев

    8 1 Отговор
    бряг, веднага ще си платя за две седмици в някой хотел, но до тогава Гърция или Св.Константин и Елена

    08:44 28.07.2026

  • 28 Правилно

    11 1 Отговор

    До коментар #7 от "Даааа":

    Лансароте си е остров със 122 плажа...и аз не схващам много как може да се сравни с един курорт....

    08:45 28.07.2026

  • 29 мисирко

    14 2 Отговор
    тази рекламка си я заврете - знаете къде

    08:48 28.07.2026

  • 30 Айляк

    15 1 Отговор
    Всичко вече е реклама и пропаганда.
    Всъщност, в западния свят отдавна е така, просто в България отскоро навлизаме тази материя.
    Материя на лъжата:)
    Кое му е изгодното в Сънчо Бийч?
    Изгодно е на хартия, но на практика?
    Сигурно, ако се отиде в Рокбрюн-Кап-Мартен, и там ще е по-евтино от този наш "елитен" курорт:))

    08:49 28.07.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 За семейства въобще не става

    10 3 Отговор
    Слънчака е наркоманско сборище и най-нискокачествения курорт.

    09:00 28.07.2026

  • 33 пълни глупости

    7 3 Отговор
    Слънчака е просто бетонна джунгла, но вместо лъвове, има мигранти, алкохолици и наркомани. Наистина е "чудесен" за семейни почивки.

    09:04 28.07.2026

  • 34 напротив

    3 3 Отговор

    До коментар #1 от "МхтоМхто":

    вече е точно такъв убиха го тоя курорт!!! няма вече млади хора да купинясвят то и няма каде да купонясват на центъра остана само едно за ведение в което не се пуска чалга от общо 5 а някога когато беше парти курорт чалга нямаше !!!

    09:05 28.07.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 ела да видиш

    2 3 Отговор

    До коментар #20 от "Пич":

    каде са тия дечурлиги! няма вече европейски тинейджъри има само семейства и то бедни !!! лесно е да говориш разни неща номе трудно да ги докажеш слънчака не е това което беше преди време сега е просто голям курорт и нищо повече

    09:09 28.07.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Поръчкова статия

    10 0 Отговор
    Първо и децата в детската градина вече знаят че Сл. Бряг е за пияници, наркотици, и секс. Второ, дори да е "евтино" за западняци с 5000 евро заплата, не е евтино за Българите, така че както прави статия тук? Никой Българин няма да убедите. Аз ходя на Несебър за по нормални цени и южният плаж на Несебър е светлинни години над мръсния ветровит плаж на Сл. Бряг, далеч от чалганията и таксиджии измамници.

    09:12 28.07.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Професора

    6 0 Отговор
    С проститутки и бели е само за семейни почивки

    Коментиран от #45

    09:31 28.07.2026

  • 42 Специалист

    5 1 Отговор
    Спрете с рекламата на нашия морски туризъм.Така не се рекламира.Още малко и сезона ще свърши.Махнете половината скъпи хотели и ресторанти.Върнете почивните бази и санаториуми.Черноморието е за българските граждани и трябва да е достъпно.

    10:14 28.07.2026

  • 43 Евроменте

    4 1 Отговор
    Нищо изгодно няма. Лъжа измама

    10:21 28.07.2026

  • 44 В такава !

    3 0 Отговор
    Бройлерна Станция !

    Не ми се ходи !

    10:27 28.07.2026

  • 45 Е Да Ама !

    1 0 Отговор

    До коментар #41 от "Професора":

    Ден година Храни !

    И Едните !

    И Другите !

    За Това Сега Там Е Пълно !

    Коментиран от #46

    10:29 28.07.2026

  • 46 Вижда Се !

    1 0 Отговор

    До коментар #45 от "Е Да Ама !":

    На Снимката !

    10:30 28.07.2026

  • 47 КОЙ ДА ЗНАЙ

    0 0 Отговор
    Лято 2025.....българи почивали в Гърция 400 000
    Лято 2025.....българи на Слънчев бряг......470 000

    10:31 28.07.2026

  • 48 Насила Хубост Не Става !

    1 0 Отговор
    Но Явно Принудата !

    Те Принуждава !

    Да Не ходиш !

    Там !

    10:33 28.07.2026

  • 49 КОЙ ДА ЗНАЙ

    1 0 Отговор
    Хотел Хелена сендс първа линия, ол инклузив. Семейство с две деца до 12г, за една седмица....1190 евро.
    Безплатни чадъри на ПЛАЖА.

    10:34 28.07.2026

  • 50 КОЙ ДА ЗНАЙ

    0 0 Отговор
    Слънчака е курорт главно за КУПОНИ.
    Но има доста тихи места и за семейства.
    Плажа е най готиния в БГ.

    10:37 28.07.2026

  • 51 Студопор

    1 0 Отговор
    Кой ви плати за тази реклама? Я кажете защо българите ходят в Гърция, а не в Слънчев бряг?

    10:40 28.07.2026

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