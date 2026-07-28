Слънчев бряг е вторият най-изгоден курорт за семейства в Европа

Слънчев бряг е на второ място сред най-изгодните европейски морски курорти за семейства. Пред него е единствено португалският регион Алгарве, показва годишното проучване Family Holiday Report 2026 на Post Office Travel Money, изготвено съвместно с туристическия оператор TUI, пише Vesti.bg.
Класацията сравнява цените в 22 популярни дестинации. В нея обаче не влизат самолетните билети, пътуването до курорта и хотелът. Измерват се разходите, които семействата правят на място – за храна, напитки, слънцезащитен крем и други обичайни покупки по време на почивка.
Какво включва туристическата кошница
За сравнението са използвани десет стоки и услуги. Сред тях са кафе, бира, безалкохолна напитка, чаша вино, минерална вода, слънцезащитен продукт, препарат против насекоми, храна за децата и две семейни хранения.
България е сред най-евтините туристически дестинации в ЕС
Общата стойност на тази кошница в Слънчев бряг е около 166 евро. В Алгарве тя е с няколко евро по-ниска. На трето място се нарежда Лансароте, следван от Менорка и Коста Брава.
Разликата между първите две места е малка, но причината Алгарве да излезе начело е, че цените там са се понижили спрямо предходното проучване. В Слънчев бряг те са нараснали с малко над 9%.
Семейната вечеря е най-евтина в Слънчев бряг
Силната страна на българския курорт остава храненето навън. Тристепенна вечеря за семейство с включени напитки струва около 85 евро, което е най-ниската стойност сред всички включени дестинации.
За сравнение, в Алгарве същата вечеря излиза по-скъпо, въпреки че португалският курорт печели общата класация благодарение на по-ниските цени на други продукти и услуги.
България е най-евтината туристическа дестинация в Европейския съюз
Слънчев бряг се представя добре и при храната за деца, но някои покупки като слънцезащитните продукти са по-скъпи, отколкото в част от испанските и португалските курорти.
Колко струва най-скъпата дестинация
В другия край на класацията е италианският курорт Соренто. Същата кошница от туристически разходи там струва около 313 евро, или почти двойно повече, отколкото в Слънчев бряг и Алгарве.
Сред най-скъпите дестинации са още Фуншал на остров Мадейра, Крит, Майорка и Ибиса.
Испания има най-много представители сред първите десет най-изгодни места – общо шест курорта и островни дестинации.
Класацията не показва цялата цена на почивката
Второто място на Слънчев бряг не означава автоматично, че цялата семейна почивка там ще бъде втората най-евтина в Европа.
Крайната сметка зависи още от цената на хотела, транспорта, избрания период, броя на нощувките и допълнителните забавления. Аквапарковете, водните спортове, шезлонгите и детските атракции не са включени в основната туристическа кошница.
Самото проучване показва, че именно подобни допълнителни разходи често объркват семейния бюджет. При предходната си почивка 85% от анкетираните британски семейства са похарчили повече от планираното, а храната и напитките са били сред основните причини.
Затова Слънчев бряг остава конкурентен по разходите на място, но добрата оферта за хотел и внимателното планиране продължават да имат решаващо значение за крайната цена на ваканцията.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 МхтоМхто
Коментиран от #26, #34
08:09 28.07.2026
2 исторически парк
08:10 28.07.2026
3 Кина
08:10 28.07.2026
4 Фори
08:11 28.07.2026
5 Уточнение
Коментиран от #10, #11
08:11 28.07.2026
6 Емигрант
08:16 28.07.2026
7 Даааа
Коментиран от #28
08:18 28.07.2026
8 Умря циганката !
А виж за "семейства" може и да е ! 😀
08:18 28.07.2026
9 гръндж
08:18 28.07.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 дедо Флашко
08:23 28.07.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 опрайте се
08:27 28.07.2026
18 Кво му плащаш
Тънко и вкусно бай Ганя е в клуба на богатите надника му е 85€ на час.
85€ са си 166лв.за да тури нещо в търбуха.
08:28 28.07.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Пич
Коментиран от #36
08:28 28.07.2026
21 Знайко
Това е СТЪКМИСТИКА, истината продължава да е "ден година храни".
Нямаме журналисти, а имаме платени лакеи на бизнесмените робовладелзи, хотелиерите, кръчмарите алибеговци и политиците лекеи на рубла льотчика и шопапите. .
Хора четете каква пише между редовете.
08:29 28.07.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 клоаката в туризма сме
08:33 28.07.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Васил
08:38 28.07.2026
26 иван костов
До коментар #1 от "МхтоМхто":Никое нормално семейство не би отишло в Сл.бряг! Камо ли да деца!
Виж, ако става въпрос за еднополови семейства е друга работа. Наскоро ще отвори врати и хижата на Петрохан, курорт основно за педофили, специализиран да отговаря на техните вкусове!
08:39 28.07.2026
27 Ако разкарат всички цигани от Слънчев
08:44 28.07.2026
28 Правилно
До коментар #7 от "Даааа":Лансароте си е остров със 122 плажа...и аз не схващам много как може да се сравни с един курорт....
08:45 28.07.2026
29 мисирко
08:48 28.07.2026
30 Айляк
Всъщност, в западния свят отдавна е така, просто в България отскоро навлизаме тази материя.
Материя на лъжата:)
Кое му е изгодното в Сънчо Бийч?
Изгодно е на хартия, но на практика?
Сигурно, ако се отиде в Рокбрюн-Кап-Мартен, и там ще е по-евтино от този наш "елитен" курорт:))
08:49 28.07.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 За семейства въобще не става
09:00 28.07.2026
33 пълни глупости
09:04 28.07.2026
34 напротив
До коментар #1 от "МхтоМхто":вече е точно такъв убиха го тоя курорт!!! няма вече млади хора да купинясвят то и няма каде да купонясват на центъра остана само едно за ведение в което не се пуска чалга от общо 5 а някога когато беше парти курорт чалга нямаше !!!
09:05 28.07.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 ела да видиш
До коментар #20 от "Пич":каде са тия дечурлиги! няма вече европейски тинейджъри има само семейства и то бедни !!! лесно е да говориш разни неща номе трудно да ги докажеш слънчака не е това което беше преди време сега е просто голям курорт и нищо повече
09:09 28.07.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Поръчкова статия
09:12 28.07.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Професора
Коментиран от #45
09:31 28.07.2026
42 Специалист
10:14 28.07.2026
43 Евроменте
10:21 28.07.2026
44 В такава !
Не ми се ходи !
10:27 28.07.2026
45 Е Да Ама !
До коментар #41 от "Професора":Ден година Храни !
И Едните !
И Другите !
За Това Сега Там Е Пълно !
Коментиран от #46
10:29 28.07.2026
46 Вижда Се !
До коментар #45 от "Е Да Ама !":На Снимката !
10:30 28.07.2026
47 КОЙ ДА ЗНАЙ
Лято 2025.....българи на Слънчев бряг......470 000
10:31 28.07.2026
48 Насила Хубост Не Става !
Те Принуждава !
Да Не ходиш !
Там !
10:33 28.07.2026
49 КОЙ ДА ЗНАЙ
Безплатни чадъри на ПЛАЖА.
10:34 28.07.2026
50 КОЙ ДА ЗНАЙ
Но има доста тихи места и за семейства.
Плажа е най готиния в БГ.
10:37 28.07.2026
51 Студопор
10:40 28.07.2026