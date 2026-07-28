Спортът по ТВ във вторник (28 юли)

05.00 Тенис, турнир в Лос Кабос МАХ Спорт 1
09.00 Снукър: Шанхай Мастърс, втори кръг Евроспорт 1
11.30 Фехтовка: Световен шампионат в Хонгконг Евроспорт 2
14.45 Снукър: Шанхай Мастърс, втори кръг Евроспорт 2
15.30 Колоездене: Обиколка на Ен, първи етап, мъже Евроспорт 1
18.00 Тенис, турнир във Вашингтон МАХ Спорт 3
18.30 Добруджа – Пирин Диема спорт
20.30 ЦСКА 1948 – Спартак (Търнава) Би Ти Ви
21.00 Лека атлетика: Игри на британската общност в Глазгоу Евроспорт 1
22.00 Насионал – Тигре МАХ Спорт 4
03.30 Сантос – Универсидад Сентрал МАХ Спорт 4
04.00 Тенис, турнир в Лос Кабос МАХ Спорт 1
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