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Новият директор: ЦСКА е нещо, за което живеем

Новият директор: ЦСКА е нещо, за което живеем

28 Юли, 2026 06:22 567 1

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  • футбол

Той коментира новата си позиция, очакванията към отбора и предстоящите предизвикателства

Новият директор: ЦСКА е нещо, за което живеем - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Новоназначеният спортен директор на ЦСКА Валентин Илиев направи първото си изявление след победата на "армейците" с 3:2 над Ботев Пловдив във втория кръг на efbet Лига. Той коментира новата си позиция, очакванията към отбора и предстоящите предизвикателства.

Илиев, който доскоро водеше втория отбор на "червените", сподели, че преминаването към директорската позиция не е драстично различно за него.

„Чак толкова различно не бих казал, защото има доста така допирни точки до треньорството... Аз от ден първи съм казал, още когато станах старши треньор на втория отбор, че съм дошъл в клуба да бъда максимално полезен и да дам всичко от себе си, което мога да помогна на клуба.“

Относно моментното недоволство сред феновете, Илиев призова за пълна отдаденост и осъзнаване на клубните ценности: „Просто страстта и енергията за победа трябва да присъстват на 100% във всеки един двубой. Ние трябва да знаем, че защитаваме екипа, емблемата на този клуб, не е просто една работа. Това е нещо, с което живеем...“

Спортният директор изрази и своя оптимизъм за предстоящия реванш срещу Карабах в Лига Европа.

„Относно мача с Карабах показахме едно доста добро лице в гостуването си, така че никой от нас не се заблуждава, че се изправяме във втори пореден двубой срещу един сериозен съперник... Аз мисля, че ние също притежаваме изключителни футболисти, така че съм оптимист и вярвам, че може да ги преодолеем", завърши Илиев.


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