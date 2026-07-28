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Левски вади 1,5 млн. евро за Гуларт, ако елиминира Университатя

Левски вади 1,5 млн. евро за Гуларт, ако елиминира Университатя

28 Юли, 2026 07:28 1 367 8

  • каса пиа-
  • жоао гуларт-
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  • хулио веласкес

Хулио Веласкес много държи да подсили състава си с бранителя на Каса Пиа

Левски вади 1,5 млн. евро за Гуларт, ако елиминира Университатя - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Левски не се е отказал от привличането на централния защитник на Каса Пиа Жоао Гуларт. Старши треньорът на "сините" Хулио Веласкес много държи да подсили състава си с бранителя на Каса Пиа, а сделката може да струва на шампион на България 1,5 млн. евро.

Според информация на "А Бола", Левски изчаква реванша от втория квалификационен кръг на Шампионска лига срещу румънския Университатя (Крайова), преди да предприеме по-конкретни стъпки за закупуването на 26-годишния Гуларт. Причината е, че сумата, която може да постъпи от евентуално класиране за следващата фаза, ще има значение за ходовете, които клубът ще направи на трансферния пазар.

Ръководството на Каса Пиа все още не е получило официална оферта, но интересът на Левски е факт. В материала се споменава, че ЦСКА, който също кръжеше около защитника, вече се е оттеглил от надпреварата за подписа му.

Каса Пиа настоява за 1,5 млн. евро. Първоначалните изисквания на ръководството на „гъските“ са били по-високи, но фактът, че Гуларт навлиза в последната година от договора си, ще наложи преразглеждане на сумата в посока надолу.

Oсновен двигател за потенциалното привличане на Гуларт е треньорът на Левски Хулио Веласкес, който в Португалия е водил Белененсеш, Витория (Сетубал) и Маритимо. 44-годишният испанец следи отблизо португалския пазар, като наскоро Левски купи от Санта Клара халфа Сержиньо, а преди това взе Рейналдо и Давид Кусо от втородивизионния Шавеш.

Новият наставник на Каса Пиа Филипе Коельо едва ли би искал да се раздели с Гуларт, тъй като защитникът е един от най-постоянните играчи в тима, записвайки минимум по 30 мача на сезон. На този етап обаче пазарът диктува правилата и португалският клуб почти сигурно ще склони да продаде капитана си.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Ъъъъ кво?

    4 0 Отговор
    Това заглавие ром ли го е писал???🤥 Нищо не ви се разбира!

    Коментиран от #7

    07:33 28.07.2026

  • 2 Айляк

    3 1 Отговор
    Говедцата за кого вадят 1,5 млн. евро, че нещо не разбрах?
    За фиьхсшев? Или за Гуларт?
    Е па този фиьхсшев ще требе да е доста добър, щом перманентно фалиралите мучащи са приготвили толкоз пари за него:)

    07:37 28.07.2026

  • 3 БАН

    3 0 Отговор
    На български език не се пише така!

    07:38 28.07.2026

  • 4 Гугъл

    2 0 Отговор
    фиьхсшев - какво е това?

    07:39 28.07.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Баш Левскар

    1 0 Отговор
    1,5 милки за бранител на 26? Не е ли малко рисковано?

    08:03 28.07.2026

  • 7 динамо Л.WC.и

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "Ъъъъ кво?":

    Сигурно Осмокласника го е предоставил на журналистта

    08:31 28.07.2026

  • 8 Баш Левскар

    2 2 Отговор
    Левски трябва да отстрани Университатя. И едно наум - това е шампиона на Румъния. Не са долно пробен селски отбор. Внимателно, спокойно с повече хъс когато е необходимо. Ще вкараме и гол - сигурен съм. Успех за Левски!

    08:43 28.07.2026

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