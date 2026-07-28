Марк Кукурея се сбогува със сълзи в очите и емоционално послание към Челси (ВИДЕО)

Испанският национал Марк Кукурея отправя емоционално прощално послание към феновете на Челси, след като официализира трансфера си в Реал Мадрид. Левият краен бранител използва социалните мрежи, за да изрази своята благодарност към всички в лондонския клуб след четири години на „Стамфорд Бридж“.

„Здравейте, „сини“. След четири съвместни години дойде време да се сбогуваме. Дълго размишлявах върху времето, което прекарахме заедно. Пристигнах в клуба като млад човек с мечти за титли и участие в Шампионската лига. Да, имахме и трудни моменти. Но заедно, благодарение на упоритата работа, успяхме да променим всичко. Благодарен съм на клуба, който ми позволи да стана по-добър“, написа Кукурея.

„Сега с увереност мога да заявя, че Лондон винаги ще бъде мой дом, а вие завинаги ще останете част от моята история. Винаги ще помня песните ви за мен, специалните вечери на „Стамфорд Бридж“ и трофеите, които спечелих с вашата емблема на гърдите, усещайки любов и подкрепа", продължи бранителят.

„Напускам клуба като мъж. Постигнах много, за което съм ви благодарен. На треньорския щаб искам да благодаря за всички съвети. На съотборниците – за това, че преминахме през толкова много заедно. На целия персонал в Кобъм – за уюта, който създадоха", изтъкна Кукурея.

„Много искам да видя Челси на върха – именно там заслужавате да бъдете. Веднъж „син“, завинаги „син“, завърши той.