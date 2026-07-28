Любо Киров представя „Там“ - новия си летен сингъл (ВИДЕО)

Любо Киров представя новия си сингъл „Там“ – една от песните, която още с излизането на албума „Футурофония“ се превърна в безспорен фаворит на публиката. Днес парчето получава и своята официална визуализация със заявка да влезе трайно в телевизионния и радиоефир и летните плейлисти.

Със своето леко и мелодично звучене „Там“ носи усещането за лято, пътешествия и онези специални места и хора, към които винаги се връщаме.

Премиерата на „Там“ идва в разгара на националното турне „Футурофония“, което е една от най-мащабните и успешни музикални обиколки в България тази година. Следващата спирка е Бургас на 3 август, а след това Любо Киров ще се срещне с публиката в Плевен (18 август), Габрово (24 август), Сандански (9 септември), Пазарджик (5 ноември), Хасково (6 ноември), София (13 и 14 ноември, Зала 1 на НДК) и Благоевград (19 ноември). Специален гост на турнето е MONA.

Освен във всички дигитални музикални платформи, албумът „Футурофония“ вече е наличен и на винил – колекционерско издание, което допълва музикалното преживяване за най-големите почитатели на Любо Киров.

БИЛЕТИ за турнето „Футурофония“: https://artvent.bg/event/liubo-kirov-futurofoniia-nacionalno-turne-2026

Медиен партньор е БГ Радио.

Любо Киров е сила в българската музикална култура. Един от най-значимите и влиятелни артисти в страната. Глас и енергия, които вече 25 години променят облика на музиката в България.

С над 45 номер едно хита, платинени албуми и разпродадени концерти в най-големите зали и сцени, той е символ на безкомпромисно качество и мащаб. Автор на текстове и композитор, чиито песни се превърнаха в саундтрак на хиляди. Артист, който не се побира в рамките на жанрове, стилове и тенденции.

Музиката му е в учебниците, а името му – в историята на българската сцена. Той е единственият музикален артист, който за трета поредна година е сред първите 10 в годишната класация на Forbes „Топ 70 на българските знаменитости“.