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Любо Киров представя „Там“ - новия си летен сингъл (ВИДЕО)

Любо Киров представя „Там“ - новия си летен сингъл (ВИДЕО)

28 Юли, 2026 08:15 744 31

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  • футурофония

Една от най-харесваните песни от албума „Футурофония“ излиза с визуализация, докато турнето продължава с пълна сила из страната

Любо Киров представя „Там“ - новия си летен сингъл (ВИДЕО) - 1
Снимка: Virginia Records
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Любо Киров представя новия си сингъл „Там“ – една от песните, която още с излизането на албума „Футурофония“ се превърна в безспорен фаворит на публиката. Днес парчето получава и своята официална визуализация със заявка да влезе трайно в телевизионния и радиоефир и летните плейлисти.

Със своето леко и мелодично звучене „Там“ носи усещането за лято, пътешествия и онези специални места и хора, към които винаги се връщаме.

Премиерата на „Там“ идва в разгара на националното турне „Футурофония“, което е една от най-мащабните и успешни музикални обиколки в България тази година. Следващата спирка е Бургас на 3 август, а след това Любо Киров ще се срещне с публиката в Плевен (18 август), Габрово (24 август), Сандански (9 септември), Пазарджик (5 ноември), Хасково (6 ноември), София (13 и 14 ноември, Зала 1 на НДК) и Благоевград (19 ноември). Специален гост на турнето е MONA.

Освен във всички дигитални музикални платформи, албумът „Футурофония“ вече е наличен и на винил – колекционерско издание, което допълва музикалното преживяване за най-големите почитатели на Любо Киров.

БИЛЕТИ за турнето „Футурофония“: https://artvent.bg/event/liubo-kirov-futurofoniia-nacionalno-turne-2026

Медиен партньор е БГ Радио.

Любо Киров е сила в българската музикална култура. Един от най-значимите и влиятелни артисти в страната. Глас и енергия, които вече 25 години променят облика на музиката в България.

С над 45 номер едно хита, платинени албуми и разпродадени концерти в най-големите зали и сцени, той е символ на безкомпромисно качество и мащаб. Автор на текстове и композитор, чиито песни се превърнаха в саундтрак на хиляди. Артист, който не се побира в рамките на жанрове, стилове и тенденции.

Музиката му е в учебниците, а името му – в историята на българската сцена. Той е единственият музикален артист, който за трета поредна година е сред първите 10 в годишната класация на Forbes „Топ 70 на българските знаменитости“.


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  • 8 Мерси

    7 1 Отговор
    ще кажа !

    Коментиран от #27

    08:20 28.07.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 глоги

    11 1 Отговор
    Ако е ПЕСЕН, а не е сингъл,какво ще стане?! Сингъл на инглиш означава сам,самичък. Не вярвам англичаните да учат български думи.

    08:21 28.07.2026

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  • 21 ЛюПчо,

    15 1 Отговор
    Беше ли на "Прайда" в Берлин да им попееш?

    08:29 28.07.2026

  • 22 амбреажа

    14 1 Отговор
    омъжи ли са

    08:33 28.07.2026

  • 23 муцунка

    13 0 Отговор
    Къде е това Там?

    Коментиран от #25

    08:34 28.07.2026

  • 24 Хубав

    2 8 Отговор
    летен шлагер, който те изпълва с позитивно настроение и жизнеутвърждаване.

    08:36 28.07.2026

  • 25 Конкретно

    11 2 Отговор

    До коментар #23 от "муцунка":

    На Киров това е един изход, наречен - вход!

    08:40 28.07.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Любака

    6 2 Отговор

    До коментар #8 от "Мерси":

    след 25 години на сцена се разкри като нежно цвете. Тези, които са водили децата си на концертите му, да им е обеца...

    09:04 28.07.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Асан Насилев

    6 1 Отговор
    Къде е това "там"? Аз мисля, че е там, където слънце не огрява. И където Клецов си заработва хонорарите.

    09:22 28.07.2026

  • 30 Готин Джендър

    1 1 Отговор
    Любо Киров прави свястна музика но е много скучна и безлична. Като манджа с малко сол и без люти подправки е.

    09:53 28.07.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.