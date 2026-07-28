Карим Бензема: Зидан е легенда и брат, подкрепям го напълно

Бившият френски национал Карим Бензема е предложил пълната си подкрепа на Зинедин Зидан преди очакваното му назначаване за треньор на "петлите".

Носителят на "Златната топка" за 2022 г. нарече бившия си наставник в Реал Мадрид истинска "легенда" и "брат".

Бензема публично заяви пълната си подкрепа за Зидан, докато Френската футболна федерация предприема стъпки за финализиране на историческа промяна в ръководството.

Говорейки откровено по време на интервю той не успя да скрие вълнението си относно предстоящата промяна.

"Той е легенда, той е големият брат", заяви Бензема, размишлявайки върху дълбоката структурна връзка, която двамата изградиха, докато заедно печелеха множество титли в Шампионската лига на "Сантяго Бернабеу".

"Щастлив ли съм, че той ще стане мениджър на "петлите"? Не знам със сигурност дали ще е той, но ако е, да, много съм щастлив."

Пристигането на Зидан естествено би предизвикало силни спекулации относно собственото международно бъдеще на Бензема. Въпреки че е на 38 години, ветеранът-нападател продължава да демонстрира своя клиничен нюх пред гола. В момента играещ за Ал-Хилал, френският нападател поддържа впечатляваща статистика, записвайки девет гола в 13 мача този сезон. Това следва продуктивен престой в Ал-Итихад, където той намери мрежата 57 пъти в 87 мача.