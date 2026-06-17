Лоренцо Музети пропуска "Уимбълдън"

Лоренцо Музети, един от най-обичаните и перспективни италиански тенисисти, официално обяви, че няма да вземе участие в тазгодишното издание на престижния турнир "Уимбълдън". Решението идва след като младият спортист все още се възстановява от неприятна травма, получена по време на надпреварата в Рим.

В емоционално послание към своите почитатели в социалните мрежи, Музети сподели, че рехабилитацията върви по план и медицинските резултати са обнадеждаващи. Въпреки това, той все още не е започнал интензивни тренировки и, след консултация с лекарския екип, е взел тежкото, но разумно решение да пропусне третия турнир от Големия шлем за сезона.

"Не беше лесно да се откажа, но вярвам, че това е най-правилното за мен в момента. Основната ми цел е да се завърна на корта напълно възстановен и готов за нови предизвикателства," написа Музети, известен със своя елегантен едноръчен бекхенд и борбен дух.

Той не пропусна да благодари на всички, които го подкрепят в този труден период, и обеща, че ще се завърне по-силен от всякога.

След като вече пропусна "Ролан Гарос", отсъствието на Музети от "Уимбълдън" със сигурност ще се усети както от феновете, така и от конкурентите му на корта.