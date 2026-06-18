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Бляскав успех за 19-годишната Елизара Янева

Бляскав успех за 19-годишната Елизара Янева

18 Юни, 2026 15:46 600 4

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  • категория 125-
  • тенис-
  • асоциация-
  • wta-
  • били джийн кинг къп-
  • бреша-
  • аржентинка хасмин ортенси

Младата надежда на България с впечатляващ пробив в Бреша

Бляскав успех за 19-годишната Елизара Янева - 1
Снимка: YouTube
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Само на 19 години, Елизара Янева постигна нещо, което досега ѝ убягваше – класира се за първи път на четвъртфинал в турнир от престижната категория 125 на Женската тенис асоциация (WTA). Националката ни за "Били Джийн Кинг Къп" демонстрира хладнокръвие и класа на корта в италианския град Бреша, където буквално прегази поставената под №5 в схемата аржентинка Хасмин Ортенси.

В двубой, продължил малко над час, Янева не остави никакви шансове на далеч по-опитната си съперничка, която в момента заема 159-ото място в световната ранглиста. С категоричен резултат 6:2, 6:1, българката показа, че е готова за големите предизвикателства и че амбициите ѝ не познават граници.

С този успех Елизара Янева си осигури не само място сред най-добрите осем в турнира, но и гарантирано влизане в Топ 200 на световната ранглиста – истински подвиг за толкова млада състезателка. В момента тя е под номер 229, но след този турнир ще направи сериозен скок напред.

В битката за място на полуфиналите Янева ще се изправи срещу 34-годишната левичарка Екатерина Горгодзе – състезателка с богат опит и множество победи зад гърба си. Дали младата българка ще продължи победния си марш, предстои да разберем.

Любопитен факт е, че ако Елизара Янева триумфира в Бреша, тя ще измести Виктория Томова от върха и ще стане първа ракета на България при дамите.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Реалист

    0 2 Отговор
    Сикишчиийййка

    Коментиран от #2

    15:50 18.06.2026

  • 2 маа ти

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Реалист":

    лш ва?

    Коментиран от #3

    16:20 18.06.2026

  • 3 Реалист

    0 1 Отговор

    До коментар #2 от "маа ти":

    Ногу лош:)

    16:25 18.06.2026

  • 4 Евролибераст

    0 0 Отговор
    Не пее бангабанга - няма коментари.

    16:43 18.06.2026

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