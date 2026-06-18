Бляскав успех за 19-годишната Елизара Янева

Само на 19 години, Елизара Янева постигна нещо, което досега ѝ убягваше – класира се за първи път на четвъртфинал в турнир от престижната категория 125 на Женската тенис асоциация (WTA). Националката ни за "Били Джийн Кинг Къп" демонстрира хладнокръвие и класа на корта в италианския град Бреша, където буквално прегази поставената под №5 в схемата аржентинка Хасмин Ортенси.

В двубой, продължил малко над час, Янева не остави никакви шансове на далеч по-опитната си съперничка, която в момента заема 159-ото място в световната ранглиста. С категоричен резултат 6:2, 6:1, българката показа, че е готова за големите предизвикателства и че амбициите ѝ не познават граници.

С този успех Елизара Янева си осигури не само място сред най-добрите осем в турнира, но и гарантирано влизане в Топ 200 на световната ранглиста – истински подвиг за толкова млада състезателка. В момента тя е под номер 229, но след този турнир ще направи сериозен скок напред.

В битката за място на полуфиналите Янева ще се изправи срещу 34-годишната левичарка Екатерина Горгодзе – състезателка с богат опит и множество победи зад гърба си. Дали младата българка ще продължи победния си марш, предстои да разберем.

Любопитен факт е, че ако Елизара Янева триумфира в Бреша, тя ще измести Виктория Томова от върха и ще стане първа ракета на България при дамите.