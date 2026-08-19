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Откриха тяло на починал мъж на стадион в Англия

Откриха тяло на починал мъж на стадион в Англия

19 Август, 2026 10:01 940 6

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Инцидентът е станал в ранните часове на понеделник сутринта

Откриха тяло на починал мъж на стадион в Англия - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

От Чарлтън излязоха с официално с изявление, според което на клубния стадион "Дъ Вали" е било открито тяло на починал човек. Тимът започна домакинските си мачове в победа 2:1 над Дарби Каунти в среща от първия кръг на Чемпиъншип, но все още не е изяснено дали смъртта е настъпила именно тогава. Срещата се проведе през изминалия уикенд на 15 август (събота) и е стартирала в 15:00 часа следобедно местно време. От пресслужбата на втородивионния клуб споделиха, че тече разследване по казуса и са приканили всеки, който разполага с някаква информация да се свърже с органите на реда.

“Чарлтън Атлетик подкрепя полицията в разследването ѝ след откриването на починал човек в „Дъ Вали“ във вторник сутринта.

Полицията беше извикана на стадиона днес след инцидент, станал в ранните часове на понеделник сутринта. За съжаление, мъж беше обявен за мъртъв на място.

Смъртният случай все още се разследва. Всеки, който има информация или е бил свидетел на инцидента, се моли да се свърже с полицията на 101, като цитира референтен номер 2809/18AUG.

Всички в Чарлтън Атлетик биха искали да изразят най-дълбоките си и искрени съболезнования на семейството, приятелите и близките на загиналия в този невероятно труден момент.

Клубът продължава да съдейства на властите в техните разследвания и с уважение моли да се зачита поверителността на засегнатите.

Няма данни за каквито и да е неправомерни действия от страна на клуба. Чарлтън Атлетик би искал също да благодари на служителите си за професионализма, който показаха, докато се справяха с особено трудна и обезпокоителна ситуация”, написаха от Чарлтън в клубния си сайт.

През идната седмица от Чарлтън ще имат възможността да разрешат случая без това да повлияе чувствително на първия отбор, тъй като предстоят две последователни гостувания, като и двете са в Лондон в разстояние от четири дни. Първо, на 22 август (събота) е мачът от втория кръг на Чемпиъншип срещу Уест Хам, а след това на 26 август (сряда) е срещата от Карабао Къп срещу Тотнъм. Чак след това на 29 август (събота) ще дойде домакинството на Престън от третия кръг във второто ниво на английския футбол.


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    само, ако знаеш, колко глупости си надраскал!!!

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  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 kоkорчо 💋🍌

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    наглезите са смьртни врагове на българите

    10:21 19.08.2026

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