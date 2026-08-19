Родри за трансфера: Барселона беше първият ми избор

Родриго Ернандес, известен като Родри, вече официално е играч на Барселона - отборът, който, както сам призна, винаги е бил първият му избор, когато е решил да напусне Манчестър Сити.

„Първото, което искам да кажа, е, че съм много щастлив да бъда тук. Това е много важен ден за моята кариера. Решението да напусна Манчестър Сити беше трудно, защото това е клубът, който ми е дал всичко, и съм им благодарен, че разбраха, че е дошъл моментът да си тръгна. Барселона винаги е бил за мен пример както с начина си на игра, така и с ценностите, които представлява. Барселона винаги е била първият ми избор. Имаше много причини да избера Барса, когато получаваш толкова много предложения. Някои от тези причини ще запазя за себе си, но най-вече оцених спортното предизвикателство", започна Родри.

„Говорих с Флик и той ми предаде своя ентусиазъм. Мотивира ме да работя с толкова смел треньор като него. Смятам, че на моята възраст все още имам възможност да се развивам и той може да ми помогне в това. Бях в по-тесен контакт с Деко и Жан, но треньорът ми изглежда като много открит и прозрачен човек. Ще се опитам да предам на съотборниците си опита, който имам. Идвам, за да помогна", добави носителят на "Златната топка" на Мондиал 2026.

„Стремим се към всичко. Този отбор вече успя да спечели две поредни титли на Испания, което никак не е лесно, а в Европа остана само на крачка от така желаната Шампионска лига. Друга причина да дойда е да видя развитието на този проект", добави той.

Родри не пожела да коментира дали с неговото пристигане Барселона вече има най-добрата халфова линия в света. Според него и преди неговото идване халфовата линия на отбора е била впечатляваща: „От моя страна ще се опитам да предам желанието да продължаваме да се развиваме. Имаме страхотни играчи на всички позиции и много универсални футболисти. Ние сме много завършен отбор".

Той уточни, че споразумението с Барселона е било постигнато след Световното първенство и че по време на турнира настоящите му съотборници не са го убеждавали да подпише с клуба: „Бяхме съсредоточени върху спечелването на Световното първенство. Имаше някоя и друга шега, но всичко се случи след това. Получих топло посрещане, защото с повечето от тях прекарах два месеца на Световното. Те са много млади и амбициозни, а аз влизам в сплотена съблекалня".

Сред всички тези съотборници неизбежно го попитаха за Ламин Ямал, когото Родри преди две години посочи като бъдещ носител на „Златната топка“ - трофея, който самият той спечели. „Ламин е играч, който разбира играта по колективен начин. Футболистите сме тук, за да печелим колективни трофеи, но развитието му е впечатляващо. Когато казах, че ще спечели „Златната топка“, не знам кога ще стане това, но той има всички качества да достигне най-високото ниво", каза опитният халф.

Неизбежно беше да бъде попитан и за сравнението със Серхио Бускетс. По този въпрос Родри не пести похвалите си към легендарния халф. „Той винаги е бил голям пример за мен. Сравнението е логично заради позицията и стила на игра. Възхищавал съм му се, играли сме заедно в националния отбор, а сега разбрах, че е тук, така че ще се видим.

Накрая, относно физическото си състояние, Родри обясни: „Готов съм още сега. Операцията на гърба, за която толкова много се говореше, не беше нищо сериозно — беше амбулаторна процедура. Утре ще тренирам нормално с отбора и съм на разположение на треньора, когато той прецени, че е подходящо и че съм достигнал необходимия състезателен ритъм“.