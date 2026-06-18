Григор Димитров приключи участието си в Дъблин

Григор Димитров, най-добрият български тенисист, напусна турнира на трева от сериите "Чалънджър 75" в Дъблин, след като претърпя поражение на четвъртфиналите. Вълнуващата му авантюра на ирландска земя приключи след сблъсък с третия поставен в схемата – Кириан Жаке от Франция.

25-годишният Жаке демонстрира стабилна игра и успя да надделее над Димитров с резултат 6:3, 7:6 (11:9) в оспорван двубой, продължил малко над час и половина.

Първият сет премина под диктовката на французина, който реализира два пробива и не остави шанс на българина да се върне в частта.

Във втората част зрителите станаха свидетели на истински трилър. Двамата тенисисти си размениха по един пробив, а сетът се реши в напрегнат тайбрек. Димитров неколкократно повеждаше, но не успя да затвори сета в своя полза. В крайна сметка Жаке показа хладнокръвие и спечели тайбрека с 11:9, слагайки точка на участието на българина в надпреварата.

Преди да срещне Жаке, Григор Димитров елиминира Крис Родеш от Люксембург и местния представител Конър Гейгън, демонстрирайки отлична форма и борбен дух. Въпреки това, третият двубой се оказа непреодолимо предизвикателство.

След победата си над Димитров, Кириан Жаке ще се изправи срещу победителя от двубоя между Хенри Сърл (Великобритания) и Алекси Галарно (Канада).