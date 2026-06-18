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Григор Димитров приключи участието си в Дъблин

Григор Димитров приключи участието си в Дъблин

18 Юни, 2026 15:18 1 015 9

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  • трева-
  • чалънджър 75-
  • дъблин-
  • кириан жаке от франция-
  • тенис

Френският тенисист Кириан Жаке сложи край на надеждите на българина в турнира на трева

Григор Димитров приключи участието си в Дъблин - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Григор Димитров, най-добрият български тенисист, напусна турнира на трева от сериите "Чалънджър 75" в Дъблин, след като претърпя поражение на четвъртфиналите. Вълнуващата му авантюра на ирландска земя приключи след сблъсък с третия поставен в схемата – Кириан Жаке от Франция.

25-годишният Жаке демонстрира стабилна игра и успя да надделее над Димитров с резултат 6:3, 7:6 (11:9) в оспорван двубой, продължил малко над час и половина.

Първият сет премина под диктовката на французина, който реализира два пробива и не остави шанс на българина да се върне в частта.

Във втората част зрителите станаха свидетели на истински трилър. Двамата тенисисти си размениха по един пробив, а сетът се реши в напрегнат тайбрек. Димитров неколкократно повеждаше, но не успя да затвори сета в своя полза. В крайна сметка Жаке показа хладнокръвие и спечели тайбрека с 11:9, слагайки точка на участието на българина в надпреварата.

Преди да срещне Жаке, Григор Димитров елиминира Крис Родеш от Люксембург и местния представител Конър Гейгън, демонстрирайки отлична форма и борбен дух. Въпреки това, третият двубой се оказа непреодолимо предизвикателство.

След победата си над Димитров, Кириан Жаке ще се изправи срещу победителя от двубоя между Хенри Сърл (Великобритания) и Алекси Галарно (Канада).


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    Аеде нанакъде Хаскову
    божигол има ноухау

    15:35 18.06.2026

  • 2 Mими Кучева🐕‍🦺

    9 2 Отговор
    Логична Гришня!🦍🥳🤣🖕

    15:36 18.06.2026

  • 3 Жиголо

    7 1 Отговор
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    15:38 18.06.2026

  • 4 Евгени от Алфапласт

    1 3 Отговор
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    15:56 18.06.2026

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    16:20 18.06.2026

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    16:28 18.06.2026

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    16:37 18.06.2026

  • 8 дядо дръм -пир печели-пак!

    0 0 Отговор
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    16:44 18.06.2026

  • 9 Перо

    1 0 Отговор
    Тоя каун няма ли да се прибира в Хасково или е нужен за някакъв отчет, паразитите във федерацията да получават заплати и да му плащат издръжка, въпреки че е 170-ти в ранг листата и получава необлагаеми пари за участия и реклама!

    16:54 18.06.2026

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