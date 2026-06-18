Григор Димитров приключи участието си в Дъблин

Григор Димитров, най-добрият български тенисист, напусна турнира на трева от сериите "Чалънджър 75" в Дъблин, след като претърпя поражение на четвъртфиналите. Вълнуващата му авантюра на ирландска земя приключи след сблъсък с третия поставен в схемата – Кириан Жаке от Франция.
25-годишният Жаке демонстрира стабилна игра и успя да надделее над Димитров с резултат 6:3, 7:6 (11:9) в оспорван двубой, продължил малко над час и половина.
Първият сет премина под диктовката на французина, който реализира два пробива и не остави шанс на българина да се върне в частта.
Във втората част зрителите станаха свидетели на истински трилър. Двамата тенисисти си размениха по един пробив, а сетът се реши в напрегнат тайбрек. Димитров неколкократно повеждаше, но не успя да затвори сета в своя полза. В крайна сметка Жаке показа хладнокръвие и спечели тайбрека с 11:9, слагайки точка на участието на българина в надпреварата.
Преди да срещне Жаке, Григор Димитров елиминира Крис Родеш от Люксембург и местния представител Конър Гейгън, демонстрирайки отлична форма и борбен дух. Въпреки това, третият двубой се оказа непреодолимо предизвикателство.
След победата си над Димитров, Кириан Жаке ще се изправи срещу победителя от двубоя между Хенри Сърл (Великобритания) и Алекси Галарно (Канада).
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1 Право там
божигол има ноухау
15:35 18.06.2026
2 Mими Кучева🐕🦺
15:36 18.06.2026
3 Жиголо
15:38 18.06.2026
4 Евгени от Алфапласт
15:56 18.06.2026
5 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
16:20 18.06.2026
6 Кой какво
16:28 18.06.2026
7 Важното
16:37 18.06.2026
8 дядо дръм -пир печели-пак!
16:44 18.06.2026
9 Перо
16:54 18.06.2026