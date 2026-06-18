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Димитър Кузманов се класира за четвъртфиналите в Самобор след успех над хърватин

Димитър Кузманов се класира за четвъртфиналите в Самобор след успех над хърватин

18 Юни, 2026 17:49 371 0

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Българският тенисист елиминира Антонио Волявец

Димитър Кузманов се класира за четвъртфиналите в Самобор след успех над хърватин - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Димитър Кузманов се класира за четвъртфиналите на сингъл на тенис турнира на клей в Самобор (Хърватия), който е с награден фонд от 30 хиляди долара.

Поставеният под №4 в схемата българин победи участващия с „уайлд кард" представител на домакините Антонио Волявец с категоричното 6:1, 6:4. Срещата продължи час и 41 минути.


32-годишният Кузманов спечели първите пет гейма по пътя към успеха в първия сет. Във втората част той направи нова серия от четири поредни гейма и поведе с 5:2, след което сервираше за мача. Българинът обаче загуби следващите осем разигравания, а при 5:4 поиска медицински таймаут. След подновяването на играта Кузманов все пак успя да затвори мача на собствен сервис срещу 20-годишния хърватин.


За място на полуфиналите Кузманов ще играе срещу победителя от срещата между квалификанта Пьотр Галус (Полша) и получилия „уайлд кард" Йозеф Ковалик (Словакия), бивш №80 в световната ранглиста.


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