Димитър Кузманов се класира за четвъртфиналите в Самобор след успех над хърватин

Димитър Кузманов се класира за четвъртфиналите на сингъл на тенис турнира на клей в Самобор (Хърватия), който е с награден фонд от 30 хиляди долара.

Поставеният под №4 в схемата българин победи участващия с „уайлд кард" представител на домакините Антонио Волявец с категоричното 6:1, 6:4. Срещата продължи час и 41 минути.



32-годишният Кузманов спечели първите пет гейма по пътя към успеха в първия сет. Във втората част той направи нова серия от четири поредни гейма и поведе с 5:2, след което сервираше за мача. Българинът обаче загуби следващите осем разигравания, а при 5:4 поиска медицински таймаут. След подновяването на играта Кузманов все пак успя да затвори мача на собствен сервис срещу 20-годишния хърватин.



За място на полуфиналите Кузманов ще играе срещу победителя от срещата между квалификанта Пьотр Галус (Полша) и получилия „уайлд кард" Йозеф Ковалик (Словакия), бивш №80 в световната ранглиста.