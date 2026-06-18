Левски привлича испанския защитник Алекс Сентейес

Левски е на път да си осигури услугите на опитния испански защитник Алекс Сентейес. 26-годишният ляв бек, който в момента носи екипа на Алмерия, ще се присъедини към столичния гранд след изтичането на договора си в края на юни, информира Gong.bg. Очаква се трансферът да бъде финализиран веднага след приключването на ангажиментите му с настоящия клуб.

Преди да облече синята фланелка, Сентейес ще изиграе последния си мач за Алмерия – реванша от финалния плейоф за промоция в Ла Лига срещу Малага. Първата среща между двата тима завърши без голове, а развръзката предстои тази събота. Без значение от изхода на двубоя, испанецът ще напусне Алмерия и ще поеме към ново предизвикателство на "Герена".

Алекс Сентейес е продукт на прочутата школа на Валенсия, където прави първите си стъпки във футбола. През 2019 година е преотстъпен на португалския Фамаликао, а година по-късно преминава в Алмерия. Защитникът може да се похвали с 29 участия в испанската Ла Лига и близо 100 мача във второто ниво на испанския футбол. През настоящия сезон той е записал 24 срещи във всички турнири, като е добавил и една асистенция към актива си. В последните месеци обаче по-често оставаше на резервната скамейка.

Ръководството на "сините" продължава активно да работи по селекцията, като основен приоритет остава подсилването на халфовата линия. В следващите дни се очаква развитие около евентуалното привличане на Усем Мрезиг от Динамо Махачкала.

До момента Левски вече се подсили с Рейналдо, Давид Кусо и Адриан Райчев, а феновете тръпнат в очакване на още нови попълнения.