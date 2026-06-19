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Дея спорт (Бургас) с трансферен удар, но без лиценз за новия сезон в Супер Волей

Дея спорт (Бургас) с трансферен удар, но без лиценз за новия сезон в Супер Волей

19 Юни, 2026 17:35 332 0

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Бляскаво попълнение, но неочаквано препятствие

Дея спорт (Бургас) с трансферен удар, но без лиценз за новия сезон в Супер Волей - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Дея спорт (Бургас) – клубът, който наскоро привлече звездата Цветан Соколов, все още не е получил зелена светлина за участие в предстоящия сезон в Супер Волей. Въпреки впечатляващия трансфер на бившия капитан на националния отбор, бургазлии се оказаха единственият тим, който не премина успешно лицензионната процедура на Националната волейболна лига (НВЛ).

На днешното заседание на Лицензионната комисия към НВЛ-мъже бяха разгледани всички кандидатури за участие в елитната волейболна надпревара.

Докато традиционните грандове като Левски София, ЦСКА, Нефтохимик 2010 (Бургас), Локомотив Авиа (Пловдив), Берое 2016 (Стара Загора), Пирин (Разлог), Монтана Волей, Черно Море (Варна), Славия (София), Дунав (Русе) и Металург (Перник) получиха одобрение, Дея спорт остана извън списъка.

Причината за отказа се крие в непълно изпълнение на част от лицензионните изисквания, заложени в член 19 от официалния правилник на лигата. Това поставя под въпрос участието на Дея спорт в шампионата за сезон 2026/27, въпреки амбициозните им планове и скорошните успехи.

Въпреки неприятната изненада, надеждата за бургаския клуб все още не е изгубена. Дея спорт разполага с краен срок до 12:00 часа на 20 юли, за да предостави необходимите документи и да изпълни всички изисквания на НВЛ-мъже.

Основан през 2015 година, Дея спорт вече се утвърди като един от водещите волейболни клубове у нас. През 2024 година тимът триумфира с Купата на България, а през 2023 достигна до финал в престижния турнир.


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