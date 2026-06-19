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Франк Лампард остава начело на Ковънтри: Нов договор и амбициозни планове за Висшата лига

Франк Лампард остава начело на Ковънтри: Нов договор и амбициозни планове за Висшата лига

19 Юни, 2026 19:42 497 1

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Легендарният полузащитник на Челси продължава мисията си с "небесносините"

Франк Лампард остава начело на Ковънтри: Нов договор и амбициозни планове за Висшата лига - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Франк Лампард, емблематичният бивш капитан на Челси, официално преподписа договора си с Ковънтри Сити. След като изведе тима до историческо завръщане във Висшата лига, ръководството на клуба не губи време и затвърди доверието си към младия мениджър.

Само дни след като Ковънтри си осигури промоция сред най-добрите, разговорите между Лампард и клубното ръководство навлязоха в решителна фаза. В рамките на последните 48 часа двете страни постигнаха съгласие по всички ключови точки, като целта бе ясна – да се финализира новият контракт възможно най-скоро. Така Лампард ще може да се фокусира изцяло върху лятната селекция и подготовката за предстоящия сезон.

Феновете на Ковънтри вече тръпнат в очакване, след като стана ясно, че "небесносините" ще открият новата кампания във Висшата лига с гостуване на актуалния първенец Арсенал на 21 август. Това обещава зрелищен старт и възможност за Лампард да демонстрира амбициите си още от първия съдийски сигнал.

Безспорно, Франк Лампард се превърна в символ на възраждането на Ковънтри. Със своя опит, харизма и лидерски качества, той вдъхна нов живот на отбора и върна надеждите на феновете за славни дни.


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  • 1 Язък за Ковънтри

    0 0 Отговор
    Куция Франк........за "треньор"

    20:17 19.06.2026

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