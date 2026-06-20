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Спортът по ТВ в събота (20 юни)

Спортът по ТВ в събота (20 юни)

20 Юни, 2026 07:15 469 0

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Ето какво може да гледаме днес

Спортът по ТВ в събота (20 юни) - 1
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

08.50 Суперкарс, второ състезание в Дарвин МАХ Спорт 2

10.00 Мото GP, втора тернировка за Гран при на Чехия МАХ Спорт 3

10.30 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 4

10.50 Мото GP, квалификация за Гран при на Чехия МАХ Спорт 3

11.00 Волейбол, САЩ – Италия, жени МАХ Спорт 2

11.35 Колоездене: Обиколка на Швейцария, четвърти етап, жени Евроспорт 1

12.00 Карера Къп МАХ One

12.50 Мото 3, Мото 2, квалификация за Гран при на Чехия МАХ Спорт 3

13.45 Маунтинбайк: Световна купа в Ленцерхайде, спускане, жени Евроспорт 2

14.15 DTM, трети кръг МАХ One

14.30 Колоездене: Обиколка на Словения, четвърти етап, мъже Евроспорт 1

14.55 Мото GP, спринт за Гран при на Чехия МАХ Спорт 3

15.00 Тенис, турнир в Лондон МАХ Спорт 1

15.00 Маунтинбайк: Световна купа в Ленцерхайде, спускане, мъже Евроспорт 2

16.00 Волейбол, Китай – Бразилия, жени МАХ Спорт 2

16.00 Тенис, турнир в Хале МАХ Спорт 3

16.30 Колоездене: Обиколка на Швейцария, четвърти етап, мъже Евроспорт 1

18.40 Фехтовка: Европейско първенство в Антони Евроспорт 2

20.00 Нидерландия – Швеция БНТ 1, БНТ 3

21.00 Баскетбол, Валенсия – Барселона Диема спорт 2

22.30 Кейдж Уориърс, галавечер от Манчестър МАХ Спорт 1

23.00 Германия – Кот д'Ивоар БНТ 1, БНТ 3

03.00 Еквадор – Кюрасао БНТ 1, БНТ 3

03.00 UFC, Манел Кап срещу Кьоди Хоригучи МАХ Спорт 2


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