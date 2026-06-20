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3::0! Бразилия отнесе Хаити за едно полувреме

3::0! Бразилия отнесе Хаити за едно полувреме

20 Юни, 2026 05:38, обновена 20 Юни, 2026 05:41 966 0

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За кариоките с два гола се отчете Куня, един добави Винисиус

3::0! Бразилия отнесе Хаити за едно полувреме - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Бразилският национален отбор по футбол разгроми с 3:0 над Хаити във втория си мач от груповата фаза на Световното първенство. Мачът се проведе във Филаделфия.

Головете бяха отбелязани от Матеус Куня (23-та и 36-та минута) и Винисиус Жуниор (45+3). Бразилският полузащитник Рафиня секонтузи и беше сменен в 40-та минута.

Бразилия оглави Група C с 4 точки. Следват Мароко (4 точки), Шотландия (3) и Хаити (0). Хаити загуби шанса си да се класира за 1/16-финалите.

В последния кръг Хаити ще се изправи срещу Мароко, а Бразилия ще играе срещу Шотландия. Мачовете ще се проведат в нощта на 26 юни българско време.

Световното първенство се провежда в Съединените щати, Канада и Мексико. Турнирът, в който за първи път участват 48 отбора, ще приключи на 19 юли. Аржентина е настоящият шампион.


САЩ
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