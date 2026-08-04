Не се очаква промяна в мощностите на АЕЦ "Козлодуй" заради ниското ниво на Дунав

Министърът на енергетиката Ива Петрова на посещение във връзка с мерките предприятия от Министерството за работа на централата при рекордно ниските нива на река Дунав.
Официалната информация от централата и от Министерството на енергетиката е, че има достатъчно налично количество вода, което да послужи за работата на "Козлодуй", така че не се очаква промяна в мощностите и в електрическата енергия, която се произвежда тук. Направени са изчисление за това, че дори да продължи същия темп на спадане на нивото на река Дунав, ще има налични количества за още 3 седмици през август.
Емил Димитров, бивш министър на околната среда и водите: "Наистина исторически много рядко се случва такова нещо, но тук и човешката намеса не е малка. Но основното охлаждане върви от самата река - двата канала - топлия и студения. И тъй като те така са направени доста дълбоко, би могло поне още 20 сантиметра да поемат, да има вода."
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
Коментиран от #4
13:26 04.08.2026
2 Защото Теди
13:26 04.08.2026
3 честен ционист
13:27 04.08.2026
4 честен ционист
До коментар #1 от "Пич":Докато Сърбия не затвори Железни врата, или пък власите не взривят няко дига. Тия накрая на ряката са най-прецакани, както обикновено.
13:29 04.08.2026
5 Ревизоро
13:31 04.08.2026
6 оня с коня
13:31 04.08.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Последния Софиянец
13:33 04.08.2026
9 Да ви пуснем някое €
от партньорите
13:33 04.08.2026
10 честен ционист
13:34 04.08.2026
11 Прогресивни съветски шарлатани !
В какво точно се изразява това изключително сътрудничество в частта "поддържане на нивото на река Дунав". Да помислим:
1. Съвместен молебен за дъжд?! Ред молитва, ред сълзи. Покоче, ручей, река.
2. Нашият министър настоява пред сръбския да пуснат повече вода от ВЕЦ "Железни врата"?! - решенията не се вземат еднолично от сръбския министър, нито може да има някакъв ефект, защото в самия "язовир" водата е паднала до критични нива.
3. Разбрали са се удълбочават зоните в които работят помпите - какво тук има общо сръбския министър?!
Мога да продължа, но няма смисъл.
Важното е да се произведе глупава и изпразнена от съдържание новина, че родния министър нещо прави.
Не зная откъде ги взема Радев, но има няколко министри, които не стават вече дори и за виц.
13:34 04.08.2026
12 Сандо
Коментиран от #18, #19
13:35 04.08.2026
13 Българин
Благодарим ти Урсула, ти отново ни спаси!
13:36 04.08.2026
14 kоkорчо 💋🍌
отделно кой знае кви женски хормони има вътре
13:36 04.08.2026
15 РАНО или
13:37 04.08.2026
16 лоша поличба
13:38 04.08.2026
17 Сандо
13:39 04.08.2026
18 Българин
До коментар #12 от "Сандо":Направиха перки, панели и батерии. Те през лятото произвеждат колкото АЕЦ Козлодуй. Ням замърсяване, ням отработено ядрено гориво, което трябва да се пази 100 пъти пъти по дълго от колкото човечеството въобще съществува. Използват местна суровина, слънчевото греене. Благодарение на тях, сега България изнася повече електроенергия, от колкото когато и д е в историята. Само ме сега износът е в часовете с най високи цени!
13:55 04.08.2026
19 Европеец
До коментар #12 от "Сандо":Ами прав си бе човек, така е.... АЕЦ Козлодуй беше построен от "лошите " комунисти, да внимаваме обаче "добрите" демократи да не го думнат от алчност и безхаберие.... 45 години социализъм-28 месец в световното развитие.... 37 години демокрация тотална разруха на държавата.... Без идеология, просто обикновена констатация....
14:00 04.08.2026
20 Европеец
14:02 04.08.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 ганчо бизнесментя
14:36 04.08.2026