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Не се очаква промяна в мощностите на АЕЦ "Козлодуй" заради ниското ниво на Дунав

Не се очаква промяна в мощностите на АЕЦ "Козлодуй" заради ниското ниво на Дунав

4 Август, 2026 13:24 518 23

  • аец козлодуй-
  • река дунав-
  • суша

Атомната централа можела да работи още три седмици

Не се очаква промяна в мощностите на АЕЦ "Козлодуй" заради ниското ниво на Дунав - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Министърът на енергетиката Ива Петрова на посещение във връзка с мерките предприятия от Министерството за работа на централата при рекордно ниските нива на река Дунав.

Официалната информация от централата и от Министерството на енергетиката е, че има достатъчно налично количество вода, което да послужи за работата на "Козлодуй", така че не се очаква промяна в мощностите и в електрическата енергия, която се произвежда тук. Направени са изчисление за това, че дори да продължи същия темп на спадане на нивото на река Дунав, ще има налични количества за още 3 седмици през август.

Емил Димитров, бивш министър на околната среда и водите: "Наистина исторически много рядко се случва такова нещо, но тук и човешката намеса не е малка. Но основното охлаждане върви от самата река - двата канала - топлия и студения. И тъй като те така са направени доста дълбоко, би могло поне още 20 сантиметра да поемат, да има вода."


Враца / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    5 2 Отговор
    Все пак, при нас е най големият водосбор на Дунав! Дано да е така!

    Коментиран от #4

    13:26 04.08.2026

  • 2 Защото Теди

    7 0 Отговор
    я направи точно където трябва.

    13:26 04.08.2026

  • 3 честен ционист

    0 3 Отговор
    Радев вече печата Зеления сертификат, ама за кВч дажбица. Затова и намалиха районите на 6 та да не се бъркате много в интерактивната карта с цветовите кодове.

    13:27 04.08.2026

  • 4 честен ционист

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Докато Сърбия не затвори Железни врата, или пък власите не взривят няко дига. Тия накрая на ряката са най-прецакани, както обикновено.

    13:29 04.08.2026

  • 5 Ревизоро

    6 0 Отговор
    вместо да е в затвора , акъл ръси ! Той на всяко хоро се хваща , нали това е учил - хора да играе ! А какъв ли не беше и що пари прибра .

    13:31 04.08.2026

  • 6 оня с коня

    1 1 Отговор
    Ако водата падне още в Дунава,това изобщо не бърка ВИК-то да насочи една ДЕБЕЛА Тръба към Издълбаните места за Водосбор служещ за охлаждане и да ги напълни ДО ПРЕЛИВАНЕ.

    13:31 04.08.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Последния Софиянец

    0 0 Отговор
    А след три седмици режим на тока.

    13:33 04.08.2026

  • 9 Да ви пуснем някое €

    7 0 Отговор
    да бастисате и останалите 2 блока?

    от партньорите

    13:33 04.08.2026

  • 10 честен ционист

    3 1 Отговор
    Ганчо пак ще прелива от пусно в празно и ще си мери с линийката см. Най-добре да назначат някой особен управител на АЕЦ и ако може да е руснак, за да не стане някоя беля като оная 86г.

    13:34 04.08.2026

  • 11 Прогресивни съветски шарлатани !

    2 0 Отговор
    "Ива Петрова, българският министър на енергетиката, сътрудничи със своя сръбски колега Дубравка Джедович за поддържане на нивото на река Дунав при Козлодуй над критичните прагове".
    В какво точно се изразява това изключително сътрудничество в частта "поддържане на нивото на река Дунав". Да помислим:
    1. Съвместен молебен за дъжд?! Ред молитва, ред сълзи. Покоче, ручей, река.
    2. Нашият министър настоява пред сръбския да пуснат повече вода от ВЕЦ "Железни врата"?! - решенията не се вземат еднолично от сръбския министър, нито може да има някакъв ефект, защото в самия "язовир" водата е паднала до критични нива.
    3. Разбрали са се удълбочават зоните в които работят помпите - какво тук има общо сръбския министър?!
    Мога да продължа, но няма смисъл.
    Важното е да се произведе глупава и изпразнена от съдържание новина, че родния министър нещо прави.
    Не зная откъде ги взема Радев, но има няколко министри, които не стават вече дори и за виц.

    13:34 04.08.2026

  • 12 Сандо

    6 2 Отговор
    Защо триете,бе?Не ви се нрави,че комунистите построиха АЕЦ-а,дето и с вода от гьол ще работи?Ами направете нещо по-добро,да ви славим вовеки веков,че и след това,на този и на онзи свят!Ама не можете,като африкански скакалци сте.

    Коментиран от #18, #19

    13:35 04.08.2026

  • 13 Българин

    1 8 Отговор
    Да благодарим на Урсула! Лагодарение на европейските перки, панели и батерии, България произвежда 7200 МВт, а потребява 3600. Останалото се изнася, при това в часовете с най-високи цени!
    Благодарим ти Урсула, ти отново ни спаси!

    13:36 04.08.2026

  • 14 kоkорчо 💋🍌

    3 0 Отговор
    у делиурмана пред офиса на ПералняПеткови раздават вода ама се сетиха баш в най студеното лято и след като едва минаха 4%

    отделно кой знае кви женски хормони има вътре

    13:36 04.08.2026

  • 15 РАНО или

    5 2 Отговор
    КЪСНО ще трябва да се потърси отговорност от тези които ОТКАЗАХА да ДОСТРОЯТ АЕЦ Белене и то само за ШЕСТ милиарда долара , а се нагласиха да разширяват Козлодуй за ЧЕТЕРИДЕСЕТ милиарда долара .

    13:37 04.08.2026

  • 16 лоша поличба

    1 1 Отговор
    Така става като ровиш кокалите на Мамута.

    13:38 04.08.2026

  • 17 Сандо

    3 0 Отговор
    И къде са заместващите мощности,ама не тия,зелените,че с тях сума поразии направихте?Къде са ония ТЕЦ-ове,дето даваха половината ток,че и евтин при това?Ама ви казаха навремете новине другари "Не ви трябва енергетика,защото няма да имате икономика" и всичко беше съсипано.Но толкова от такива управляващи,те и родните си къщи ще съборят,само някой Бос да им намекне с половин уста.

    13:39 04.08.2026

  • 18 Българин

    0 5 Отговор

    До коментар #12 от "Сандо":

    Направиха перки, панели и батерии. Те през лятото произвеждат колкото АЕЦ Козлодуй. Ням замърсяване, ням отработено ядрено гориво, което трябва да се пази 100 пъти пъти по дълго от колкото човечеството въобще съществува. Използват местна суровина, слънчевото греене. Благодарение на тях, сега България изнася повече електроенергия, от колкото когато и д е в историята. Само ме сега износът е в часовете с най високи цени!

    13:55 04.08.2026

  • 19 Европеец

    4 0 Отговор

    До коментар #12 от "Сандо":

    Ами прав си бе човек, така е.... АЕЦ Козлодуй беше построен от "лошите " комунисти, да внимаваме обаче "добрите" демократи да не го думнат от алчност и безхаберие.... 45 години социализъм-28 месец в световното развитие.... 37 години демокрация тотална разруха на държавата.... Без идеология, просто обикновена констатация....

    14:00 04.08.2026

  • 20 Европеец

    3 0 Отговор
    Ами прав си бе човек, така е.... АЕЦ Козлодуй беше построен от "лошите " комунисти, да внимаваме обаче "добрите" демократи да не го думнат от алчност и безхаберие.... 45 години социализъм-28 место в световното развитие.... 37 години демокрация тотална разруха на държавата.... Без идеология, просто обикновена констатация....

    14:02 04.08.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 ганчо бизнесментя

    0 0 Отговор
    може да изпомпваме още!

    14:36 04.08.2026

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