Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
Турция »
Турция призова Русия и Украйна да гарантират безопасността на корабоплаването в Черно море

Турция призова Русия и Украйна да гарантират безопасността на корабоплаването в Черно море

4 Август, 2026 13:33, обновена 4 Август, 2026 13:35 581 8

  • турция-
  • украйна-
  • русия-
  • корабоплаване-
  • черно море

Анкара отправи апела след атака с дрон срещу турски товарен кораб край руското пристанище Новоросийск, при която бяха ранени трима моряци

Турция призова Русия и Украйна да гарантират безопасността на корабоплаването в Черно море - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Турция отправи призив към Русия и Украйна да предприемат мерки за гарантиране на безопасността на корабоплаването в Черно море, съобщава Ройтерс, предава News.bg.

Апелът на Анкара идва, след като турски товарен кораб бе ударен с дрон край руското пристанище Новоросийск.

При нападението тежко пострадаха трима моряци. Екипажът на кораба бе евакуиран в Русия.

Турското министерство на външните работи заяви, че Анкара е сериозно обезпокоена от насочването на атаки срещу граждански плавателни съдове в Черно море.

Ведомството призова страните да предприемат необходимите стъпки за предотвратяване на подобни инциденти и за гарантиране на сигурността на морския транспорт в региона.


Турция
Поставете оценка:
Оценка 3 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 кРадев е руска-турска марионетка !

    1 7 Отговор
    Румен Радев е одобрил прехвърлянето на 33% от правата по лиценза за проучване на нефт и природен газ в българската изключителна икономическа зона в Черно море на Турция. Без санкция от парламента!
    Това е цената на предоговарянето на "Боташ".
    Премиерът Радев е прокарал това решение на Министерски съвет на 29.07 турската компания Turkish Petroleum Overseas да получи 33% от проучванията на газ и нефт в находището "Хан Тервел".
    Винаги съм предупреждавал, че Румен Радев представлява огромен риск за България. Не очаквах обаче, че толкова бързо ще бъде взето решение с толкова тежки последици за националния ни интерес.
    Тук не става дума само за икономически или търговски интереси. Не става дума дори единствено за националната ни сигурност. Става дума за мястото на България в света и за стратегическата посока, в която се движи държавата.
    Радев системно отклонява България от европейския ѝ път и я насочва към свят, в който международните правила и правото отстъпват пред силата. В подобен модел малките държави трудно защитават своите интереси и са принудени да се съобразяват с волята на по-силните.

    Коментиран от #7

    13:36 04.08.2026

  • 2 Добри новини

    0 9 Отговор
    Руското Министерство на външните работи официално потвърди, че Русия не може да защити бизнесите си от ВСУ и ще ги крие в Казахстан. 😬 но пък украинците може да насочат "усилията" си към производителите на водка

    В Русия на фона на горивната криза, която обхвана почти всички региони, започнаха да затварят стотици бензиностанции. Спряха работа и излязоха в ремонт 322 обекта, което е с 70% повече спрямо същия период на миналата година.

    В РФ между 12-15000 юридически лица се закриват месечно.

    13:41 04.08.2026

  • 3 ВОЖДА

    4 0 Отговор
    ЛОДКИ , ПЛАТНОХОДКИ.ДА ПРОДЪЛЖАВАТ И СКОРО ЧЕРНО МОРЕ ЩЕ БЪДЕ НАЙ ЕКОЛОГИЧНОТО , БЕЗ НИТО ЕДИН КОРАБ

    13:41 04.08.2026

  • 4 Сандо

    6 3 Отговор
    Турция да не се прави на света вода ненапита и да иска да суче от две крави.Ясно да си заяви позициите и да спре да шикалкави.Защото още Жириновски и такива като него предупреждаваха Турция,че една ракета по Истанбул ще реши всички проблеми.

    13:42 04.08.2026

  • 5 Укротрола да хвене скоротечен рак!

    5 0 Отговор
    Укротрола да хвене скоротечен рак!

    13:47 04.08.2026

  • 6 Маринов

    5 0 Отговор
    Покрай сухото гори и суровото. Киев гърми по руски пристанища. Москва блокира Одеса и пристанищата на Черно море. Ще става една, ама да видим. Мисля, че това няма да спре, докато Киев не падне. Защото Москва няма как да падне. Това противоборство ще продължи още години, до края. Докато НАТО и Европа не разберат, че не трябва да има европейска война. Тя ще е пагубна за всички, понеже ще е ядрена. Това е моето мнение.

    13:52 04.08.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Чакайте вие от диваци

    1 1 Отговор
    да гарантират безопасност.

    13:58 04.08.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания