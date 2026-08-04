Турция призова Русия и Украйна да гарантират безопасността на корабоплаването в Черно море

Турция отправи призив към Русия и Украйна да предприемат мерки за гарантиране на безопасността на корабоплаването в Черно море, съобщава Ройтерс, предава News.bg.
Апелът на Анкара идва, след като турски товарен кораб бе ударен с дрон край руското пристанище Новоросийск.
При нападението тежко пострадаха трима моряци. Екипажът на кораба бе евакуиран в Русия.
Турското министерство на външните работи заяви, че Анкара е сериозно обезпокоена от насочването на атаки срещу граждански плавателни съдове в Черно море.
Ведомството призова страните да предприемат необходимите стъпки за предотвратяване на подобни инциденти и за гарантиране на сигурността на морския транспорт в региона.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 кРадев е руска-турска марионетка !
Това е цената на предоговарянето на "Боташ".
Премиерът Радев е прокарал това решение на Министерски съвет на 29.07 турската компания Turkish Petroleum Overseas да получи 33% от проучванията на газ и нефт в находището "Хан Тервел".
Винаги съм предупреждавал, че Румен Радев представлява огромен риск за България. Не очаквах обаче, че толкова бързо ще бъде взето решение с толкова тежки последици за националния ни интерес.
Тук не става дума само за икономически или търговски интереси. Не става дума дори единствено за националната ни сигурност. Става дума за мястото на България в света и за стратегическата посока, в която се движи държавата.
Радев системно отклонява България от европейския ѝ път и я насочва към свят, в който международните правила и правото отстъпват пред силата. В подобен модел малките държави трудно защитават своите интереси и са принудени да се съобразяват с волята на по-силните.
Коментиран от #7
13:36 04.08.2026
2 Добри новини
В Русия на фона на горивната криза, която обхвана почти всички региони, започнаха да затварят стотици бензиностанции. Спряха работа и излязоха в ремонт 322 обекта, което е с 70% повече спрямо същия период на миналата година.
В РФ между 12-15000 юридически лица се закриват месечно.
13:41 04.08.2026
3 ВОЖДА
13:41 04.08.2026
4 Сандо
13:42 04.08.2026
5 Укротрола да хвене скоротечен рак!
13:47 04.08.2026
6 Маринов
13:52 04.08.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Чакайте вие от диваци
13:58 04.08.2026