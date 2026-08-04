Турция призова Русия и Украйна да гарантират безопасността на корабоплаването в Черно море

Турция отправи призив към Русия и Украйна да предприемат мерки за гарантиране на безопасността на корабоплаването в Черно море, съобщава Ройтерс, предава News.bg.

Апелът на Анкара идва, след като турски товарен кораб бе ударен с дрон край руското пристанище Новоросийск.

При нападението тежко пострадаха трима моряци. Екипажът на кораба бе евакуиран в Русия.

Турското министерство на външните работи заяви, че Анкара е сериозно обезпокоена от насочването на атаки срещу граждански плавателни съдове в Черно море.

Ведомството призова страните да предприемат необходимите стъпки за предотвратяване на подобни инциденти и за гарантиране на сигурността на морския транспорт в региона.