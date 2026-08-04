Тейлър Фриц триумфира във Вашингтон

Вълнуващият тенис спектакъл във Вашингтон приключи с бляскава победа за местния любимец Тейлър Фриц, който вдигна трофея след категоричен успех над изгряващата испанска звезда Рафаел Ходар. Във финалния сблъсък от престижния турнир на твърди кортове, част от сериите АТР 500, Фриц надделя със 7:6, 6:4, слагайки точка на впечатляващата серия на младия си съперник.

Финалът, който трябваше да се състои в неделния ден, бе отложен заради неочаквани гръмотевични бури, които разтърсиха столицата на САЩ. Въпреки капризите на времето, двамата финалисти излязоха на корта с пълна концентрация и жажда за победа. Мачът продължи близо два часа, изпълнен с напрежение, обрати и майсторски разигравания, които държаха зрителите в напрежение до последната точка.

С този успех Тейлър Фриц не само защити реномето си на един от най-опасните играчи на твърда настилка, но и записа втора поредна победа над Ходар, след като по-рано през сезона го победи и в Делрей Бийч. Трофеят във Вашингтон е 11-и в професионалната му кариера на сингъл, което затвърждава мястото му сред елита на световния тенис.

Въпреки поражението, Рафаел Ходар има повод за гордост. Само за няколко месеца младият испанец направи истински скок в ранглистата – от позиция извън топ 160 до дебют в престижния „Топ 15“ на света.