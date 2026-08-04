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Ливърпул се прицелва в нова звезда на ПСЖ: Преговорите за Иля Забарний се разгарят

Ливърпул се прицелва в нова звезда на ПСЖ: Преговорите за Иля Забарний се разгарят

4 Август, 2026 10:56 639 0

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Мърсисайдци търсят свежи попълнения в защитата

Ливърпул се прицелва в нова звезда на ПСЖ: Преговорите за Иля Забарний се разгарят - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Ливърпул се е насочил към централния защитник на Пари Сен Жермен – Иля Забарний. Според източници, близки до английския гранд, представители на украинския национал са подновили контактите с "червените", а диалогът между двете страни продължава с пълна сила. Въпреки това, официална оферта към момента все още не е депозирана.

Парижани не са склонни да се разделят лесно със своя талантлив бранител. Само преди година те инвестираха внушителните 57 милиона паунда, за да го привлекат от Борнемут, и сега не желаят да го пуснат за по-ниска сума. Това означава, че Ливърпул ще трябва да извади сериозна сума, ако иска да осъществи този трансфер още през лятото.

Любопитен детайл е, че новият мениджър на Ливърпул, Андони Ираола, вече е работил с Иля Забарний по време на престоя им в Борнемут. Това дава на испанеца ценна преднина в преговорите, тъй като отлично познава качествата и потенциала на украинския защитник. Не е тайна, че "червените" спешно търсят подсилване в дефанзивната линия, като освен централен защитник, клубът се оглежда и за нов десен бек.

Докато сагата около Забарний се разгръща, на "Анфийлд" не спират да работят и по други трансферни цели. Английският клуб вече е отправил оферта от около 100 милиона евро за друг играч на ПСЖ – Брадли Баркола. Въпреки това, европейският шампион настоява за още по-висока сума, което прави преговорите изключително сложни.


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