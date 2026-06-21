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Германия се класира за елиминациите след два гола на Дениз Ундав

Германия се класира за елиминациите след два гола на Дениз Ундав

21 Юни, 2026 06:34, обновена 21 Юни, 2026 05:42 593 0

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Немците обърнаха Кот д'Ивоар с 2:1

Германия се класира за елиминациите след два гола на Дениз Ундав - 1
Снимка: YouTube
БТА БТА

С два гола на резервата Дениз Ундав отборът на Германия победи трудно след обрат с 2:1 Кот д'Ивоар във втория си двубой от група "Е" на Мондиал 2026 в Северна Америка. Четирикратните световни шампиони си осигуриха участие във фазата на директните елиминации с пълен актив от 6 точки, докато африканците остават с 3 точки.

Мануел Нойер записа рекорд за най-много мачове за вратар на Световни първенства - 21. Стражът на Байерн Мюнхен изпревари французина Юго Льорис, които има 20 изиграни срещи на световни финали.

Селекционерът на Бундестима Юлиан нагелсман не направи никакви промени в състава в сравнение с предходния двубой срещу Кюрасао, спечелен със 7:1.

В 10-ата минута центриране на Йозуа Кимих достигна до Кай Хавертц, който веднага стреля опасно с глава, но вратарят Яхия Фофана успя да отбие кълбото. Последваха удари на Джамал Мусиала и Феликс Нмеча, които не успяха да променят резултата.

В 21-ата минута попадение на Александър Павлович беше отменено заради нарушение срещу стража Фофана в наказателното поле.

След точно половин час игра африканците поведоха чрез Франк Кесие. Той се разписа с добавка отблизо, дошла след удар на Амад Диало и спасяване на Мануел Нойер, който беше безпомощен при шута на Кесие.

След почивката Юлиан Нагелсман пусна в игра Джейми Левелинг и Дениз Ундав, изваждайки от терена Джамал Мусиала и Лерой Сане. Това оказа влияние върху играта на четирикратните световни шампион и в 62-ата минута Кай Хаверц не успя да изравни с глава, пращайки топката в аут, след като остана на празна врата след грешка на Фофана при изпълнение на ъглов удар.

Кот д'Ивоар продължи да играе силно, но Германия изравни в 68-ата минута резервата Надим Амири центрира към наказателното поле, където Ундав отблизо възстанови равенството в мача.

Две минути преди края на редовното време Никола Пепе проби технично през защитата на германците, но атаката на африканците завърши без удар към вратата на Нойер.

Секунди след това Натаниел Браун шутира силно по диагонала, но Фофана се намеси решително, а в първата минута на допълнителното време Надим Амири беше изведен на голова позиция в наказателното поле, но стреля слабо и право в ръцете на стража на Кот д'Ивоар.

В самия край на продължението Феликс Нмеча изведе Ундав и нападателят на Щутгарт не сбърка и осигури трудната победа в полза на Германия с 2:1 с общо третото си попадение в турнира.


Канада
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