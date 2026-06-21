Селекционерът на Германия: В края поехме малко повече риск

Селекционерът на Германия Юлиан Нагелсман говори след победата с 2:1 над Кот д'Ивоар в мач от група Е на Мондиал 2026. Той беше доволен от успеха на своя отбор, като подчерта, че в края на мача Бундестима е поел риск.

"Много съм щастлив за момчетата, защото в последния четвърт час отново вложиха страшно много усилия. Като цяло през второто полувреме бяхме много по-добри, усещахме, че ги притискаме. Накрая, вярно че имаше критични ситуации в двете посоки, но като цяло поехме малко повече риск. Бяхме по-опасни на котраатака. Последните десет минути Денис вкара два гола. Всички, които влязоха, дадоха всичко от себе си. Според мен просто са един за друг и всички, които се появиха в игра се справиха отлично и съм много доволен. Леон Горетцка имаше една много добра ситуация в гръб, в която се защити и в крайна сметка мисля, че победата е заслужена, въпреки че в началото играхме прекалено много през центъра.

При техния гол, просто трябваше да се защитим по-добре. Ние изчакахме прекалено много, ако бяхме се отбранявали по-добре, тогава мисля, че нямаше да получим този гол. Това се случва, защото техният голмайстор е добър играч. Знаехме, че ако се затворим през второто полувреме малко по-добре, ще е ОК.

Със сигурност трябва сериозно да се замислим дали Ундав заслужава да е титуляр, но с влизането си днес показа, че има варианти това да стане така. Първият гол изобщо не беше лесен - страхотно центриране, но въпреки това много трудно изпълнение. Още повече ми хареса неговото движение към вратата преди това. Точно това ни липсваше малко преди това - че играхме прекалено много около наказателното поле. Той сам започна ситуацията при второто попадение около наказателното поле и така се стигна до това попадение", каза Нагелсман.