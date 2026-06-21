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Селекционерът на Кот д'Ивоар: Жалко за нас, но загубихме с чест

Селекционерът на Кот д'Ивоар: Жалко за нас, но загубихме с чест

21 Юни, 2026 06:48 898 2

  • кот д'ивоар-
  • емерс фае-
  • футбол-
  • световно първенство-
  • мондиал 2026

Знаехме, че ще е мач на много високо ниво и, че двата отбора играят за първото място

Селекционерът на Кот д'Ивоар: Жалко за нас, но загубихме с чест - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Селекционерът на Кот д'Ивоар Емерс Фае даде мнението си за загубата с 1:2 от Германия на Мондиал 2026. Той отчете, че отборът му е направил добър мач и е загубил с чест.

"Знаехме, че ще е мач на много високо ниво и, че двата отбора играят за първото място. Вкарахме първи, после в началото на второто полувреме имахме силен период, но за съжаление, не успяхме да реализираме втори гол. И после не бива да забравяме, че от другата страна стоеше много силният отбор на Германия, който се върна и в крайна сметка спечели. Жалко за нас, но загубихме с чест. Изиграхме добър мач, този двубой се реши в малките детайли.

Естествено, че съм разочарован. Човек е винаги разочарован след загуба. Мисля, че в началото на второто полувреме имахме шанс да направим резултата 2:0, имахме шанс да направим и 2:1, когато те изравниха, но за съжаление, както казах - нещата се решават в малките детайли и ние не успяхме. Такъв е футболът, ще вдигнем глава. Имаме още един мач, който трябва да спечелим", каза Фае.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 факт

    3 2 Отговор
    добре че бяха фланелките за да различи човек двата отбора

    Коментиран от #2

    06:57 21.06.2026

  • 2 Кобра Кай 🥋

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "факт":

    Глупости! Половината отбор на Германия е от бели германци!

    08:55 21.06.2026

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