Селекционерът на Кот д'Ивоар Емерс Фае даде мнението си за загубата с 1:2 от Германия на Мондиал 2026. Той отчете, че отборът му е направил добър мач и е загубил с чест.

"Знаехме, че ще е мач на много високо ниво и, че двата отбора играят за първото място. Вкарахме първи, после в началото на второто полувреме имахме силен период, но за съжаление, не успяхме да реализираме втори гол. И после не бива да забравяме, че от другата страна стоеше много силният отбор на Германия, който се върна и в крайна сметка спечели. Жалко за нас, но загубихме с чест. Изиграхме добър мач, този двубой се реши в малките детайли.

Естествено, че съм разочарован. Човек е винаги разочарован след загуба. Мисля, че в началото на второто полувреме имахме шанс да направим резултата 2:0, имахме шанс да направим и 2:1, когато те изравниха, но за съжаление, както казах - нещата се решават в малките детайли и ние не успяхме. Такъв е футболът, ще вдигнем глава. Имаме още един мач, който трябва да спечелим", каза Фае.