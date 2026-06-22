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Трансферен бум в Първа лига: Левски на крачка от испански бранител, ЦСКА взе ас на Лудогорец

Трансферен бум в Първа лига: Левски на крачка от испански бранител, ЦСКА взе ас на Лудогорец

22 Юни, 2026 08:31, обновена 22 Юни, 2026 08:36 1 575 2

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„Сините“ изпускат национал на Босна и Херцеговина заради Мондиал 2026, докато „армейците“ започнаха мащабна чистка в състава

Трансферен бум в Първа лига: Левски на крачка от испански бранител, ЦСКА взе ас на Лудогорец - 1
Снимка: udalmeriasad.com
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Първите часове на понеделник донесоха горещи новини и сериозна динамика на трансферния пазар у нас.

Водещите български футболни клубове стартираха седмицата с мащабни ходове, като в центъра на събитията се оказаха грандовете Левски и ЦСКА.

„Синя“ офанзива: Испанска класа на „Герена“, но Световното провали голяма сделка

Ръководството на Левски е изключително близо до силен входящ трансфер. „Сините“ са в напреднали преговори с 26-годишния испански ляв бек Алекс Сентейес. Бранителят идва като свободен агент, тъй като договорът му с Алмерия изтича в края на месеца. Очаква се неговото привличане да отвори вратата за изходящ трансфер на бразилеца Майкон, към когото има сериозен интерес от чужбина.

Наред с добрите новини, столичният гранд претърпя и разочарование. Клубът почти сигурно изпуска една от големите си трансферни цели в халфовата линия – Иван Башич. Силните игри на полузащитника на Астана за националния отбор на Босна и Херцеговина на Мондиал 2026 вдигнаха драстично цената му. В битката за подписа му вече се включиха финансово по-стабилни клубове като германския Айнтрахт (Франкфурт) и испанския Елче.

Междувременно Левски официално се раздели с младия нападател Преслав Бачев, който бе трансфериран в Арда (Кърджали).

Шампионски ход за ЦСКА и сериозна чистка при „червените“

Носителят на Купата на България ЦСКА демонстрира сериозни амбиции за новия сезон 2026/27. „Армейците“ си осигуриха услугите на португалския централен защитник Диниш Алмейда. Неговият договор с досегашния шампион Лудогорец изтече и той се присъединява към лагера на „червените“ за старта на лятната подготовка.

На треньорския пост Христо Янев получи пълно доверие и удължи договора си с още 2 години. Той веднага започна преструктуриране на състава, като клубът официално обяви раздялата си с полузащитниците Улаус Скаршем и Илиан Илиев-младши.

Раздвижване в Пловдив и Варна

Локомотив (Пловдив) успя да нанесе сериозен удар на пазара, след като обвърза с дългосрочен договор до 2029 г. младото крило Севи Идриз, който също бе в плановете на Левски. Защитникът Аксел Велев също преподписа с „смърфовете“ до 2028 г.

Вицешампионът Черно море (Варна) също засили защитния си вал, привличайки опитния бранител Венцислав Керчев като свободен агент, след като договорът му с Добруджа изтече.

Очаква се до края на деня още няколко клуба от Първа лига да обявят официално първите си нови попълнения за лятната подготовка.


България
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  • 1 Черепахин

    0 1 Отговор
    лефски фалираха, вън са от Евротурнирите, нищо няма да вземат !

    Коментиран от #2

    09:59 22.06.2026

  • 2 Левски 1914

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Черепахин":

    На 09 09 2016г един друг отбор ФАЛИРА и го няма вече , има Литекс с ТИРЕ, който играе с лиценза на Етрополе!

    10:50 22.06.2026

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