Хулио Веласкес: Към днешна дата е много субективно какво представлява типичният централен нападател

Треньорът на Левски - Хулио Веласкес сподели, че очаква много труден мач с Локомотив Пловдив. Двубоят е в петък - 7 август от 21:15 часа на стадион "Георги Аспарухов".

„Без съмнение очаквам труден мач. Доста ще се изниква от нас. Очаквам вертикално построен отбор. Директен футбол, който цели винаги да стига бързо до твоята линия на защитата. Ще бъдат с ясна идея на терена. Ние трябва да имаме ясен отговор на тяхното поведение и да направим добър мач, з да победим“, започна Веласкес.

„Подхождаме по един и същ начин всеки път. Ще обсъдим всички варианти. На базата на всички обстоятелства и съпътстващи неща слагаме картата на масата и ще видим най-добрите варианти за нас. Както винаги, най-важен е мачът, който предстои за нас. Краткосрочно ни предстои мач с „Локомотив“ (Пловдив) и той е този, който ни интересува в момента. Относно натоварванията и всичко останало си давам ясна сметка откъде изхождаме“, продължи испанският треньор.

„Бала е в перфектна кондиция. За Майкон ще видим как се развиват нещата от днес за утре. Акрам ще отсъства няколко срещи. Казвам няколко мача, защото не мога да определя с точност кога ще се върне. Сангаре в краткосрочен план не можем да го използваме“, даде информация за контузите в отбора Веласкес.

„Много е субективно дали ще се отрази по-добре или по-зле късният час на мача. Може да биеш с 5:0 в 19, а да загубиш с 5:0 в 21:15. Печелиш обаче някой и друг час за възстановяване от предишния мач. Във връзка, че се намираме в сезона на лятото, винаги е по-приятно да играеш късен час, защото и температурата ще е по-добра. Разбира се, тук мислим за всички. Температурата ще е по-добра както за нас, така и за публиката, която ще наблюдава двубоя. Но не е фактор за резултата и какво ще се случи на терена. Както и друг път съм казвал, по-добре и от климатична гледна точка, а и от друга, ще ти даде възможност да починеш, да направиш активация. По-добре е“, каза още специалистът.

„Към днешна дата е много субективно какво представлява типичният централен нападател. Те играят с атакуващ футболист, който изисква внимание. Наясно съм с това как ще играе противника и какво се изисква от нас, но фокусът е върху нашата игра. При цялото ми уважение към съперника, те са много сложен съперник, който изисква да си на 100 процента през всичките 90 минути. Един отбор да е в добра физическа форма или да не е голямата измама във футбола. Ако един отбор печели е в перфектна форма – висок, рус, снажен. Ако падаш си нисък, грозен, правиш всичко лошо. Не вярвам в тези твърдения. Моят начин на мислене във футбола не е да разделяш всички тези компоненти – физическа, тактическа, техническа част. Футболът е едно цяло. Ако трябва да дам някакъв приоритет, то ще е на емоционалната част на нещата“, сподели Веласкас.

„Наясно съм кой ще е играчът до 23 години, но все още няма да го разкрия. Всичко е наред с Адриан Райчев. Доволен съм от него. Оттук-насетне всички си помагат, независимо дали ще играе 1, 90 или няма да играе. Невероятно момче с невероятно отношение всеки ден към процесите“, завърши Веласкес.