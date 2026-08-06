Гави изпълни ексцентричното си обещание след световната титла

След като испанският национален отбор по футбол завоюва световната титла на Мондиала в САЩ, Канада и Мексико, радостта на „Ла Фурия Роха“ се превърна в истински фурор не само на терена, но и извън него. Играчите на Испания, вдъхновени от успеха, дадоха редица нестандартни обещания, които започнаха да изпълняват едно по едно.

Сред най-колоритните обети се открои този на младия полузащитник на Барселона – Гави. Само на 22 години, талантливият халф обеща преди първенството, че ако Испания стане световен шампион, ще боядиса косата си в розово. Думите му не останаха хвърлени на вятъра – по-малко от месец след историческия триумф, Гави се появи с ярка розова прическа, с което предизвика бурни реакции сред феновете и медиите.

Гави не е единственият, който изпълни своето обещание. Новото попълнение на Реал Мадрид – Марк Кукурея, също не остана по-назад. Той увековечи успеха, като татуира лика на селекционера Луис де ла Фуенте върху ръката си – жест, който бързо стана хит в социалните мрежи. Междувременно, Ламин Ямал реши да си пусне брада, а другият млад талант на Барселона – Педри, се закле да се изруси. За капак, героят от финала срещу Аржентина – Феран Торес, бе предизвикан да обръсне косата си, което допълнително разпали любопитството на футболните фенове.

GAVI CUMPLE SU PROMESA Y SE TIÑE DE ROSA 💇🏼🦄



🎥 @sanrothebarber pic.twitter.com/knsvKRn1Nw — DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) August 6, 2026