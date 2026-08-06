Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Спорт »
Световен футбол »
Гави изпълни ексцентричното си обещание след световната титла

Гави изпълни ексцентричното си обещание след световната титла

6 Август, 2026 16:10 1 684 5

  • гави-
  • испания-
  • световен шампион-
  • футбол-
  • обещание-
  • розова коса-
  • марк кукурея-
  • татуировка-
  • барселона-
  • реал мадрид-
  • ламин ямал-
  • педри-
  • феран торес-
  • мондиал 2026-
  • ла фурия роха

Испанските национали с нестандартни обети след триумфа в Северна Америка

Гави изпълни ексцентричното си обещание след световната титла - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

След като испанският национален отбор по футбол завоюва световната титла на Мондиала в САЩ, Канада и Мексико, радостта на „Ла Фурия Роха“ се превърна в истински фурор не само на терена, но и извън него. Играчите на Испания, вдъхновени от успеха, дадоха редица нестандартни обещания, които започнаха да изпълняват едно по едно.

Сред най-колоритните обети се открои този на младия полузащитник на Барселона – Гави. Само на 22 години, талантливият халф обеща преди първенството, че ако Испания стане световен шампион, ще боядиса косата си в розово. Думите му не останаха хвърлени на вятъра – по-малко от месец след историческия триумф, Гави се появи с ярка розова прическа, с което предизвика бурни реакции сред феновете и медиите.

Гави не е единственият, който изпълни своето обещание. Новото попълнение на Реал Мадрид – Марк Кукурея, също не остана по-назад. Той увековечи успеха, като татуира лика на селекционера Луис де ла Фуенте върху ръката си – жест, който бързо стана хит в социалните мрежи. Междувременно, Ламин Ямал реши да си пусне брада, а другият млад талант на Барселона – Педри, се закле да се изруси. За капак, героят от финала срещу Аржентина – Феран Торес, бе предизвикан да обръсне косата си, което допълнително разпали любопитството на футболните фенове.


Поставете оценка:
Оценка 4.3 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Mарк

    14 0 Отговор
    Да бяхте обещали нещо смислено, примерно - че ще дарите част от премиите си на болни деца, или на нуждаещи се хора!

    16:24 06.08.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 az СВО Победа 81

    3 1 Отговор
    Пе ерас

    16:26 06.08.2026

  • 4 Гоуст

    7 0 Отговор
    Защо розово, а не зелено??? Не ти трябва повид, за да покажеш какъв си

    16:37 06.08.2026

  • 5 Тиква

    2 0 Отговор
    Тик ток чалгарите, нищо мъжко няма в тях.

    21:02 06.08.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове