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Евертън взе Кристиан Ньоргор от шампиона Арсенал

Евертън взе Кристиан Ньоргор от шампиона Арсенал

6 Август, 2026 15:47 722 0

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Датският полузащитник подсилва "карамелите"

Евертън взе Кристиан Ньоргор от шампиона Арсенал - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Евертън направи сериозен трансферен удар, привличайки в редиците си датския национал Кристиан Ньоргор, който миналия сезон триумфира с титлата във Висшата лига като част от Арсенал. Официалното потвърждение дойде от клуба, а финансовите детайли по сделката остават в тайна.

Дефанзивният халф, известен със своята борбеност и тактическа зрялост, подписа контракт за две години с "карамелите". С този трансфер Ньоргор се превръща в четвъртото ново попълнение на Евертън през лятото, след като към отбора вече се присъединиха Мерлин Рьол, Тайрик Джордж и Хейдън Хакни.

"Изпитвам огромно вълнение, че ще облека синия екип на Евертън. След като разговарях с Дейвид Мойс и се запознах с амбициозния проект на клуба, бях истински вдъхновен. Още с първите си стъпки тук почувствах, че това е правилното място за мен", сподели Ньоргор при представянето си.

Датският полузащитник не скри възхищението си от уникалната атмосфера на "Гудисън Парк". "Помня как трибуните буквално вибрираха от емоции. Бях любопитен как ще се пренесе духът на този стадион на новото съоръжение, но останах приятно изненадан – магията е жива", допълни той.

Кристиан Ньоргор започва футболната си одисея в Лингби, след което преминава през Хамбургер, Брьондби и Фиорентина. Най-запомнящият се период в кариерата му е с екипа на Брентфорд, където записва 122 мача във Висшата лига, реализира 13 попадения и асистира за още 18 гола. За националния отбор на Дания има 41 участия.


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