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Локомотив София на Любо Пенев преговаря с четирима национали

Локомотив София на Любо Пенев преговаря с четирима национали

22 Юни, 2026 12:15 734 0

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Засега имената им се пазят в тайна

Локомотив София на Любо Пенев преговаря с четирима национали - 1
Снимка: Фейсбук
topsport.bg topsport.bg

Локомотив София преговаря с четирима играчи. Става въпрос за българи, които са бивши национали, информира "Тема Спорт".

Засега имената им се пазят в тайна. Надеждата на новия старши треньор Любослав Пенев и екипът му е поне двама от тях да приемат предложението и да подсилят столичните "железничари".

До момента "червено-черните" привлякоха петима - Димитър Костадинов, Марк-Емилио Папазов, Калоян Костов, Николас Пенев и Цветан Цветков. Те заминаха с тима на лагера в Банско. Групата на Локо в момента е от 23 играчи, като 20 са българи.

Един от чужденците - Райън Бидунга пък подписа нов договор. Той вече е до лятото на 2028 година. Бранителят пристигна през януари 2024 година от ЦСКА 1948 и се доказа като един от най-постоянните играчи в тима.

Преди това у нас носи екипа и на Локомотив Пловдив. Той изигра 44 мача с "червено-черната" фланелка, като отбеляза 5 попадения.


България
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