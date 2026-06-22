Локомотив София на Любо Пенев преговаря с четирима национали

Локомотив София преговаря с четирима играчи. Става въпрос за българи, които са бивши национали, информира "Тема Спорт".

Засега имената им се пазят в тайна. Надеждата на новия старши треньор Любослав Пенев и екипът му е поне двама от тях да приемат предложението и да подсилят столичните "железничари".

До момента "червено-черните" привлякоха петима - Димитър Костадинов, Марк-Емилио Папазов, Калоян Костов, Николас Пенев и Цветан Цветков. Те заминаха с тима на лагера в Банско. Групата на Локо в момента е от 23 играчи, като 20 са българи.

Един от чужденците - Райън Бидунга пък подписа нов договор. Той вече е до лятото на 2028 година. Бранителят пристигна през януари 2024 година от ЦСКА 1948 и се доказа като един от най-постоянните играчи в тима.

Преди това у нас носи екипа и на Локомотив Пловдив. Той изигра 44 мача с "червено-черната" фланелка, като отбеляза 5 попадения.