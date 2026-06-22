Тони Надал предрече: 2026-а ще бъде последната в кариерата на Новак Джокович

Светът на тениса е на прага на драматична промяна, след като Тони Надал – уважаваният наставник и чичо на Рафаел Надал – изрази мнение, че Новак Джокович е напът да сложи точка на своята бляскава кариера. В интервю за ESPN, испанският специалист не скри убеждението си, че 2026 година може да се окаже последната за сръбския ас на професионалната сцена.

Тони Надал подчерта, че единствената движеща сила за Джокович в момента е жаждата за 25-ата титла от Големия шлем. „Когато си спечелил всичко, какво друго може да те мотивира, освен още един исторически рекорд?“, риторично попита Надал. Според него, ако Ноле усети, че шансовете му за нов триумф на най-големите турнири се изпаряват, той ще предпочете да се оттегли на върха.

Възрастта и натрупаните години на корта започват да си казват думата. Тони Надал акцентира върху факта, че 39-годишният Джокович вече усеща тежестта на времето, особено в изтощителните петсетови битки на турнирите от Големия шлем. „Възстановяването не е същото, движението по корта се забавя, а всяка секунда закъснение може да бъде фатална на това ниво“, сподели испанецът.

След като Джокович достигна финала на Australian Open, побеждавайки Яник Синер на полуфиналите, феновете му отново повярваха в магията му. Но неочакваната загуба от Жоао Фонсека в третия кръг на Ролан Гарос разклати увереността в бъдещето на сърбина. Този резултат само засили спекулациите, че краят на една легенда е по-близо от всякога.