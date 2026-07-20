Григор Димитров с минимален скок в световната ранглиста

Григор Димитров, безспорният ас на българския тенис, се изкачи с четири позиции в световната ранглиста на ATP. След участието си на турнира от сериите ATP 250 в Бостад, Швеция, 35-годишният хасковлия вече заема 142-ро място с актив от 432 точки. Макар да отпадна във втория кръг след двубой с португалеца Нуно Боржеш (4:6, 2:6), Димитров демонстрира добра форма и амбиция за още по-високи постижения.

Не по-малко впечатляващи са и успехите на следващото поколение български тенисисти. Пьотр Нестеров, който се утвърждава като втората ракета на страната, също се изкачи с четири места в световната ранглиста. След силно представяне в квалификациите на "Чалънджър" турнира в Милано, Нестеров вече е 365-и в света.

Междувременно 17-годишният Иван Иванов продължава да пише своята спортна приказка. След като достигна до втория кръг на "Чалънджър" надпреварата в Пособланко, Испания, младият талант се изкачи с цели 19 позиции и вече заема 565-ото място в световната класация – истински подвиг за възрастта му.

В топ 10 на световната ранглиста при мъжете няма размествания. Италианецът Яник Синер, който триумфира на "Уимбълдън", продължава да оглавява класацията с внушителните 13 450 точки.

При двойките лидерската позиция се запазва за тандема Хари Хелиоваара (Финландия) и Хенри Патън (Великобритания), които имат по 9960 точки.