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Реферът Антъни Тейлър слага край на бляскавата си кариера

Реферът Антъни Тейлър слага край на бляскавата си кариера

22 Юли, 2026 10:57 462 4

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След повече от десетилетие на върха, един от най-уважаваните английски съдии напуска футболната сцена

Реферът Антъни Тейлър слага край на бляскавата си кариера - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Световноизвестният английски арбитър Антъни Тейлър официално обяви, че се оттегля от професията, слагайки точка на една изключителна кариера, белязала най-големите футболни сцени през последните години. Роденият в Манчестър 47-годишен съдия се превърна в символ на безпристрастност и професионализъм, оставяйки незаличима следа в историята на футбола.

Тейлър започва своето пътешествие в английската Висша лига през 2010 година, а само три години по-късно получава престижния статут на международен съдия към ФИФА. През годините той се утвърди като един от най-опитните и търсени арбитри, ръководейки впечатляващите 432 мача в елита на Англия. По този показател, само Майк Дийн и Мартин Аткинсън могат да се похвалят с повече срещи в Премиър лийг.

Кариерата на Тейлър е изпъстрена с престижни финали и ключови международни сблъсъци. Сред тях се открояват финалът за Суперкупата на УЕФА през 2020 г., финалът на Лигата на нациите през 2021 г., решаващият мач за Световната клубна титла през 2022 г., както и финалът на Лига Европа през 2023 г. През 2024 г. той бе избран да ръководи полуфинал от Шампионската лига – признание за неговия авторитет и безупречна репутация.

Последният двубой, който Тейлър ръководи, бе осминафиналът между Португалия и Испания на Световното първенство в САЩ, Мексико и Канада – достойно заключение на една изключителна съдийска одисея.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Рахман

    0 2 Отговор
    Лелееее колко важна новина. Кой е тоя изобщо.
    Муха охапала кон.

    Коментиран от #3

    10:59 22.07.2026

  • 2 Герги

    2 0 Отговор
    Да е жив и здрав,рядко точен съдия беше...

    11:12 22.07.2026

  • 3 гост

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Рахман":

    По добре си замълчи,за да не разберат хората че си футболен инвалид.

    11:15 22.07.2026

  • 4 Ами

    0 1 Отговор
    Съдиите трябва да свирят до 50 г възраст,както си беше.

    11:22 22.07.2026

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