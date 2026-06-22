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Семейната сага на Бекъм: Нови обрати и опити за помирение

Семейната сага на Бекъм: Нови обрати и опити за помирение

22 Юни, 2026 23:19 721 2

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Бруклин и Дейвид Бекъм – между публичните нападки и трогателните жестове

Семейната сага на Бекъм: Нови обрати и опити за помирение - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Семейните отношения в клана Бекъм отново попаднаха под светлините на прожекторите, след като напрежението между Дейвид Бекъм и най-големия му син Бруклин достигна нов връх. В началото на годината Бруклин шокира феновете с откровен пост, в който се дистанцира от родителите си и ги обвини в контролиране на публичния имидж на семейството. Той определи семейните им прояви като „показни“ и „неискрени“, заявявайки, че няма намерение да търси помирение.

Съвсем наскоро 27-годишният Бруклин отново привлече вниманието, този път с участието си в реклама за американска марка, посветена на Световното първенство по футбол 2026. В клипа той с усмивка иронизира: „Вероятно се чудите защо гледам Световното първенство по футбол 2026 от вкъщи. Не е като да нямам билети... Ъм, защото... това е дълга история.“ Този тънък намек за семейния конфликт предизвика буря от коментари и бе възприет от близките на Дейвид и Виктория като директна провокация.

В отговор на напрежението, футболната легенда Дейвид Бекъм предприе неочакван ход. За Деня на бащата той публикува в Instagram емоционална серия от семейни снимки, включително ретро кадър с малкия Бруклин и общ портрет с четирите си деца – Бруклин, Ромео, Круз и Харпър. Под снимките Дейвид написа: „Да бъдеш баща е най-важната ми работа – обичам ви всички и благодаря на мама Виктория, че ми подари нашето прекрасно семейство. Честит Ден на бащата на всички татковци по света!“

Виктория Бекъм не остана безучастна към семейната драма. Тя сподели стара снимка, на която Дейвид е заобиколен от всички свои деца, включително и Бруклин, демонстрирайки желание за единство въпреки разрива.

Въпреки публичните нападки и напрежението, жестовете на Дейвид и Виктория подсказват, че надеждата за помирение не е изгубена. Семейната сага на Бекъм продължава да вълнува феновете по цял свят, а бъдещето на отношенията между баща и син остава неясно.


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  • 1 Като свърши Бруклин кинтите,

    2 0 Отговор
    разко ще се сдобрят

    23:26 22.06.2026

  • 2 пляскащата с сици

    1 0 Отговор
    убава работа
    ама джипси малко

    00:18 23.06.2026

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