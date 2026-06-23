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Българските волейболни лъвици до 18 години са шампион на Балканите

Българските волейболни лъвици до 18 години са шампион на Балканите

23 Юни, 2026 20:11 481 0

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Триумф в Тирана: Младите надежди на България с безапелационна титла

Българските волейболни лъвици до 18 години са шампион на Балканите - 1
Снимка: facebook
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Българският национален отбор по волейбол за момичета до 18 години извоюва категорична победа и се окичи със златните медали на Балканиадата, която се проведе в албанската столица Тирана. Възпитаничките на треньора Атанас Петров демонстрираха впечатляваща форма и не оставиха никакви съмнения в превъзходството си, като на финала разгромиха домакините от Албания с убедителното 3:0 (25:10, 25:8, 25:18).

Пътят към трофея бе белязан от три последователни победи. В първия си мач младите „лъвици“ се наложиха над Сърбия с чисто 3:0, а във втория двубой преодоляха и съпротивата на Турция с 3:1 гейма. С този безупречен актив България заслужено се изкачи на най-високото стъпало на почетната стълбичка.

Балканският шампионат бе ключова част от подготовката на националния ни тим за предстоящото Европейско първенство, което ще се проведе в Литва и Латвия. Преди да заминат за Тирана, българските момичета премериха сили с Полша в три контролни срещи, в които записаха две победи и една загуба – ценен опит и увереност преди големите предизвикателства.


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