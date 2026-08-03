Кои са 5-те фаворити за наследник на Инфантино начело на ФИФА?

Бъдещето на Джани Инфантино като президент на ФИФА е под сериозна въпросителна след проваления му план за допускане на частни инвеститори в Световното първенство. Идеята предизвика остри критики, а УЕФА дори заплаши с бойкот на турнирите под егидата на световната централа. На този фон “Sports Illustrated” изготви класация на петимата най-вероятни кандидати, които могат да наследят швейцареца.

На пето място е легендарният Арсен Венгер, който в момента ръководи отдела за глобално развитие на футбола във ФИФА. Французинът се ползва с огромен авторитет, но липсата на сериозен политически опит във футболните институции намалява шансовете му.

Четвърти е президентът на Азиатската футболна конфедерация Шейх Салман бин Ибрахим Ал Халифа, който бе сред най-острите критици на проекта на Инфантино и вече има опит като кандидат за президентския пост през 2016 година.

На трета позиция е президентът на Пари Сен Жермен Насер Ал-Хелайфи. Катарецът разполага с огромно влияние във футбола и е член на Изпълнителния комитет на УЕФА и Съвета на ФИФА, но според близки до него източници няма желание да се кандидатира.

Втори е президентът на КОНКАКАФ Виктор Монталиани, който се смята за един от най-сериозните претенденти. Канадецът има подкрепата на редица федерации, а отказът на всички членове на КОНКАКАФ да подкрепят идеята на Инфантино допълнително засили позициите му.

За основен фаворит е определяна президентът на Норвежката футболна федерация Лизе Клавенес. Тя неведнъж е отправяла критики към управлението на ФИФА, настоявайки за повече прозрачност, отчетност и защита на човешките права. Ако бъде избрана, Клавенес ще стане първата жена президент в историята на световната футболна централа.