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Медиите в Турция засилиха халфа на Гьозтепе Ралдни Гомеш към ЦСКА

Медиите в Турция засилиха халфа на Гьозтепе Ралдни Гомеш към ЦСКА

24 Юни, 2026 09:17, обновена 24 Юни, 2026 09:24 647 1

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"Червените" смятат, че Фаетон може да тръгне по стъпките на Брахими. Манчини похвали Сенси

Медиите в Турция засилиха халфа на Гьозтепе Ралдни Гомеш към ЦСКА - 1
Снимка: YouTube
topsport.bg topsport.bg

Медиите в Турция засилиха халфа на Гьозтепе Ралдни Гомеш към ЦСКА.

Според информацията, 27-годишният бразилец ще премине под наем при "червените", след като сделката е одобрена лично от старши треньора на Гьозтепе Станимир Стоилов.

Халфът изкара под наем половината от миналия сезон, след като беше преотстъпен на втородивизионния португалски Алверка.

Там той изигра 14 мача, в които вкара един гол.

Очаква се, ако се стигне до договор между ЦСКА и Гьозтепе, в него да има фиксирана клауза за откупуване, пише "Мач Телеграф".

В ЦСКА вече смятат, че Матиас Фаетон може да тръгне по стъпките на Мохамед Брахими и от нарочен за гонене, да се превърне в основен футболист, пише "Мач Телеграф".

Националът на Гваделупа игра онзи ден много силно в контролата срещу словенския Брине Гросупле. Той се появи в игра след почивката и показа отлична форма, а в края помогна и за обрата на ЦСКА със страхотна асистенция за победния гол.

Припомняме, че Фаетон беше перлата в селекцията на тима през лятото на 2023 година, но така и не успя да блесне. Той беше преотстъпен на швейцарския Цюрих през последния сезон, където игра добре и се очакваше клубът да активира клаузата за откупуване, но в последния момент Фаетон си спретна скандал с треньора и беше отпратен.

Легендарният футболист и треньор Роберто Манчини е начело на Италия при 9-те участия на Стефано Сенси за националния отбор в периода 2018-2022 г.

Любопитно е, че Манчини познава качествата на чакания в ЦСКА халф още от 2015-а, когато води Интер, и го набелязва за привличане на "Джузепе Меаца". Нещо, което се случва четири години по-късно, но под ръководството на Антонио Конте.

"Добър е, техничен, бърз и има характер", отчита Манчини за тогавашния футболист на Чезена.

"Стефано може да играе навсякъде и с всеки", категоричен е Манчини на своя пресконференция.

Треньорът не пести похвали и след победата на Италия с 2:1 над Финландия в квалификациите за Евро 2020 през септември 2019-а.

"Сенси има страхотна техника и качество, затова не усетихме липсата на Марко Верати, който е фундаментален играч за нас. Възможно е понякога и двамата да играят заедно".

"Стефано е топ футболист, който се представя на високо ниво винаги, когато разчитаме на него", казва още опитният специалист.


България
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  • 1 Новичок

    0 0 Отговор
    Тия от Фakти да не фалират???Няма кой да пише в спортният отдел,само копират спортала. Оня главният само рекламира...Пфу...

    09:41 24.06.2026

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