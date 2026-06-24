Медиите в Турция засилиха халфа на Гьозтепе Ралдни Гомеш към ЦСКА.



Според информацията, 27-годишният бразилец ще премине под наем при "червените", след като сделката е одобрена лично от старши треньора на Гьозтепе Станимир Стоилов.



Халфът изкара под наем половината от миналия сезон, след като беше преотстъпен на втородивизионния португалски Алверка.



Там той изигра 14 мача, в които вкара един гол.



Очаква се, ако се стигне до договор между ЦСКА и Гьозтепе, в него да има фиксирана клауза за откупуване, пише "Мач Телеграф".

В ЦСКА вече смятат, че Матиас Фаетон може да тръгне по стъпките на Мохамед Брахими и от нарочен за гонене, да се превърне в основен футболист, пише "Мач Телеграф".

Националът на Гваделупа игра онзи ден много силно в контролата срещу словенския Брине Гросупле. Той се появи в игра след почивката и показа отлична форма, а в края помогна и за обрата на ЦСКА със страхотна асистенция за победния гол.

Припомняме, че Фаетон беше перлата в селекцията на тима през лятото на 2023 година, но така и не успя да блесне. Той беше преотстъпен на швейцарския Цюрих през последния сезон, където игра добре и се очакваше клубът да активира клаузата за откупуване, но в последния момент Фаетон си спретна скандал с треньора и беше отпратен.

Легендарният футболист и треньор Роберто Манчини е начело на Италия при 9-те участия на Стефано Сенси за националния отбор в периода 2018-2022 г.



Любопитно е, че Манчини познава качествата на чакания в ЦСКА халф още от 2015-а, когато води Интер, и го набелязва за привличане на "Джузепе Меаца". Нещо, което се случва четири години по-късно, но под ръководството на Антонио Конте.



"Добър е, техничен, бърз и има характер", отчита Манчини за тогавашния футболист на Чезена.



"Стефано може да играе навсякъде и с всеки", категоричен е Манчини на своя пресконференция.



Треньорът не пести похвали и след победата на Италия с 2:1 над Финландия в квалификациите за Евро 2020 през септември 2019-а.



"Сенси има страхотна техника и качество, затова не усетихме липсата на Марко Верати, който е фундаментален играч за нас. Възможно е понякога и двамата да играят заедно".



"Стефано е топ футболист, който се представя на високо ниво винаги, когато разчитаме на него", казва още опитният специалист.