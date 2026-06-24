Тейлър Фриц се отказва от любимия си турнир в Ийстбърн

Четирикратният победител в Ийстбърн Тейлър Фриц обяви, че няма да участва в тазгодишното издание на престижния тенис турнир на тревни кортове във Великобритания. Американецът, който бе поставен под номер 1 и се целеше в трета поредна титла, взе трудното решение буквално минути преди първия си мач.

В социалната мрежа „Х“ 28-годишният тенисист сподели разочарованието си: „С огромно съжаление трябва да се откажа от Ийстбърн. До последно се надявах, че ще мога да играя, защото този турнир означава много за мен. Решението не беше лесно, но вярвам, че е най-правилното в момента, макар и да боли.“

След оттеглянето на Фриц, организаторите дадоха шанс на британския тенисист Феликс Гил, който попадна в основната схема като „щастлив губещ“ от квалификациите. Гил ще се изправи срещу сънародника си Ян Чоински във втория кръг, което обещава интересен сблъсък между двама местни таланти.

Въпреки неочакваното си оттегляне, Фриц демонстрира отлична форма на тревни кортове през този сезон. Само преди дни той достигна финала в Хале, а седмица по-рано игра за титлата и в Щутгарт. В момента американецът заема седмото място в световната ранглиста и очевидно насочва усилията си към предстоящия Уимбълдън, където миналата година стигна до полуфиналите.

Решението на Фриц да пропусне Ийстбърн е продиктувано от желанието му да бъде в оптимална форма за най-големия турнир на трева – Откритото първенство на Великобритания, което стартира на 29 юни.