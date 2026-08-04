Александра Богданска разпали мрежата с мистериозна целувка (СНИМКА)

Александра Богданска отново успя да накара всички да говорят за нея! Моделът и инфлуенсър публикува загадъчен кадър, който моментално взриви любопитството на последователите ѝ, пише marica.bg.
На черно-бялата снимка красавицата се целува с мистериозен мъж, чието лице остава скрито. Именно тази малка подробност отприщи десетки догадки – кой е човекът до нея и дали това е новата ѝ любов?
Любопитното е, че появата на кадъра идва на фона на упорити слухове, че Александра отново се е сближила с бившия си съпруг Даниел Петканов. Двамата, които имат син заедно, неведнъж са ставали повод за спекулации, че може би дават втори шанс на отношенията си.
Този път обаче феновете са категорични – мъжът на снимката не прилича на Петканов. Това веднага породи нова версия – че Богданска може би вече има друг човек до себе си.
Самата Александра запазва мълчание и не разкрива нито кой е мъжът, нито дали кадърът е част от нова любовна история. Засега тя оставя снимката без обяснение, а последователите ѝ се опитват да разгадаят мистерията.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Танк
08:47 04.08.2026
2 Клюкарки сте
08:47 04.08.2026
3 в кратце
08:48 04.08.2026
4 Запознат
Коментиран от #31
08:52 04.08.2026
5 мъкаааа
08:52 04.08.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Пази Боже
08:54 04.08.2026
9 нема начесване
08:55 04.08.2026
10 бушприт
08:56 04.08.2026
11 Ареее...
Коментиран от #32
08:58 04.08.2026
12 Целува жаби
08:59 04.08.2026
13 Гост
Коментиран от #19, #26
08:59 04.08.2026
14 БеГемот
09:00 04.08.2026
15 имаджин
09:01 04.08.2026
16 нннн
09:04 04.08.2026
17 коко
09:04 04.08.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 коко
До коментар #13 от "Гост":Ако ти беше тарикат жена щеше да знаеш...
09:09 04.08.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Браво,
09:20 04.08.2026
22 Дърта та кифла търси потребители
09:25 04.08.2026
23 кака
09:35 04.08.2026
24 ха ха Хо
09:35 04.08.2026
25 А аз
09:38 04.08.2026
26 Иванов
До коментар #13 от "Гост":Работи в сферата на услугите без задръжки гореща и страстна ако можеш да сия позволиш
09:54 04.08.2026
27 Гост
09:57 04.08.2026
28 АЛЕКС МИЛИЧКА
10:14 04.08.2026
29 ШЕФА
10:21 04.08.2026
30 Да ми
10:43 04.08.2026
31 урсулски болшевик
До коментар #4 от "Запознат":Фeраристин дето си завива каруцата с покривало
Вай вай вай
10:53 04.08.2026
32 Сини мангостудиус
До коментар #11 от "Ареее...":Уви да... Въпреки пластичните операции
10:56 04.08.2026