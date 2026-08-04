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Александра Богданска разпали мрежата с мистериозна целувка (СНИМКА)

Александра Богданска разпали мрежата с мистериозна целувка (СНИМКА)

4 Август, 2026 08:45 2 021 32

  • алекс богданска-
  • мистериозен мъж-
  • целувка

Самата Александра запазва мълчание и не разкрива кой е мъжът

Александра Богданска разпали мрежата с мистериозна целувка (СНИМКА) - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Александра Богданска отново успя да накара всички да говорят за нея! Моделът и инфлуенсър публикува загадъчен кадър, който моментално взриви любопитството на последователите ѝ, пише marica.bg.

На черно-бялата снимка красавицата се целува с мистериозен мъж, чието лице остава скрито. Именно тази малка подробност отприщи десетки догадки – кой е човекът до нея и дали това е новата ѝ любов?


Любопитното е, че появата на кадъра идва на фона на упорити слухове, че Александра отново се е сближила с бившия си съпруг Даниел Петканов. Двамата, които имат син заедно, неведнъж са ставали повод за спекулации, че може би дават втори шанс на отношенията си.

Този път обаче феновете са категорични – мъжът на снимката не прилича на Петканов. Това веднага породи нова версия – че Богданска може би вече има друг човек до себе си.

Самата Александра запазва мълчание и не разкрива нито кой е мъжът, нито дали кадърът е част от нова любовна история. Засега тя оставя снимката без обяснение, а последователите ѝ се опитват да разгадаят мистерията.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Танк

    18 1 Отговор
    АА коя ?? Това име нищо не ми говори.

    08:47 04.08.2026

  • 2 Клюкарки сте

    22 0 Отговор
    Как кой- който платил силикона бе

    08:47 04.08.2026

  • 3 в кратце

    5 0 Отговор
    Александра Богданска драсна клечка кибритена и разпали мрежата с мистериозна целувка.

    08:48 04.08.2026

  • 4 Запознат

    14 0 Отговор
    Мъжа е циганьорис естествено някой мамин син 🤣🤡🥳

    Коментиран от #31

    08:52 04.08.2026

  • 5 мъкаааа

    8 0 Отговор
    Не стига,че пожарите в България продължават да унищожават терени,ами и Богданска разпалила някаква мрежа. Дано не е за магазина тая мрежеста мрежичка.

    08:52 04.08.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Пази Боже

    16 0 Отговор
    Не изтрая дълго да ни покаже колко е напред ама одъртява и се спружва знаете где

    08:54 04.08.2026

  • 9 нема начесване

    8 0 Отговор
    голям пожар бе дани

    08:55 04.08.2026

  • 10 бушприт

    5 1 Отговор
    Моделката и инфлуенсърка публикува загадъчен кадър,

    08:56 04.08.2026

  • 11 Ареее...

    13 0 Отговор
    И на тази одъртяването започна да и личи много!

    Коментиран от #32

    08:58 04.08.2026

  • 12 Целува жаби

    5 1 Отговор
    Вярно, че не прилича на Патканов

    08:59 04.08.2026

  • 13 Гост

    12 1 Отговор
    Откъде има доходи за ферари?

    Коментиран от #19, #26

    08:59 04.08.2026

  • 14 БеГемот

    3 1 Отговор
    С толкова хора до себе си....

    09:00 04.08.2026

  • 15 имаджин

    10 1 Отговор
    На Александра й се виждат зърната.

    09:01 04.08.2026

  • 16 нннн

    7 0 Отговор
    Бря! Мрежата изгоря... Пак бомбастично заглавие.

    09:04 04.08.2026

  • 17 коко

    18 0 Отговор
    На кого са му интересни кривите крачета на тази мелница и факта че на стари години са я засърбели бикините?

    09:04 04.08.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 коко

    3 1 Отговор

    До коментар #13 от "Гост":

    Ако ти беше тарикат жена щеше да знаеш...

    09:09 04.08.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Браво,

    8 0 Отговор
    к . р в 0

    09:20 04.08.2026

  • 22 Дърта та кифла търси потребители

    12 0 Отговор
    Дърта та кифла трябва да сменя провисналия силикон! Доста зенамерен ми се видя тази и изхабена

    09:25 04.08.2026

  • 23 кака

    3 0 Отговор
    Будалска разпали венка с мистериозна целувка

    09:35 04.08.2026

  • 24 ха ха Хо

    5 0 Отговор
    Говорят само клюкарите около нея,никой друг не го интересува.

    09:35 04.08.2026

  • 25 А аз

    4 0 Отговор
    Съм заинтересован само от целувките на една друга жена!

    09:38 04.08.2026

  • 26 Иванов

    3 1 Отговор

    До коментар #13 от "Гост":

    Работи в сферата на услугите без задръжки гореща и страстна ако можеш да сия позволиш

    09:54 04.08.2026

  • 27 Гост

    5 0 Отговор
    Ку...ви!Напред!Петкане -пиле шарено, къде си?

    09:57 04.08.2026

  • 28 АЛЕКС МИЛИЧКА

    1 1 Отговор
    ЩЕ ТИ ПОДАРЯ 20см. ЖИВО МЕСО САКАШ

    10:14 04.08.2026

  • 29 ШЕФА

    1 1 Отговор
    Да,да,тази е известна единствено че целува пръстите на хората,явно много и се отдава.

    10:21 04.08.2026

  • 30 Да ми

    1 1 Отговор
    куне цуро, вурка от класа

    10:43 04.08.2026

  • 31 урсулски болшевик

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Запознат":

    Фeраристин дето си завива каруцата с покривало
    Вай вай вай

    10:53 04.08.2026

  • 32 Сини мангостудиус

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "Ареее...":

    Уви да... Въпреки пластичните операции

    10:56 04.08.2026