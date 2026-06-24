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Ига Швьонтек отпадна рано в Бад Хомбург

Ига Швьонтек отпадна рано в Бад Хомбург

24 Юни, 2026 21:54 453 0

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Ема Наваро изненада световната №1 и продължава напред

Ига Швьонтек отпадна рано в Бад Хомбург - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Сензационна развръзка беляза женския тенис турнир WTA 500 в Бад Хомбург, след като фаворитката и водачка в световната ранглиста Ига Швьонтек напусна надпреварата още във втория кръг. Полската звезда отстъпи пред борбената американка Ема Наваро с резултат 5:7, 6:2, 3:6, с което поднесе една от най-големите изненади в турнира до момента.

След разочароващото си представяне на "Ролан Гарос", където отпадна в четвъртия кръг, Швьонтек си даде триседмична почивка, за да възстанови формата и увереността си. Въпреки това, началото на сезона на трева се оказа по-сложно от очакваното. Миналата година полякинята достигна до финала в Бад Хомбург, но този път не успя да повтори успеха си.

Ема Наваро, която демонстрира впечатляваща устойчивост и хладнокръвие, се възползва от колебанията в играта на Швьонтек. Американката стартира силно, спечели първия сет, а след кратко отпускане във втория, отново пое контрола в решителната част на мача. Седемте двойни грешки на Швьонтек и ранният пробив в третия сет се оказаха фатални за световната №1.

В следващия кръг Ема Наваро ще се изправи срещу румънката Елена Габриела Русе, която елиминира Анна Калинская от Русия с 7:5, 6:2. Турнирът в Бад Хомбург вече се превръща в арена на изненади, след като и шампионката от "Ролан Гарос" Мира Андреева напусна надпреварата, отстъпвайки на сънародничката си Екатерина Александрова.


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