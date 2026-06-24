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Валентин Антов стартира новото си приключение в Серия А с гостуване на шампиона Интер

Валентин Антов стартира новото си приключение в Серия А с гостуване на шампиона Интер

24 Юни, 2026 22:23 396 0

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Българският национал ще дебютира в Монца срещу гранда от Милано

Валентин Антов стартира новото си приключение в Серия А с гостуване на шампиона Интер - 1
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Сезон 2026/27 в италианската Серия А обещава да започне с истински футболен спектакъл! Българският защитник Валентин Антов и неговият нов клуб Монца ще се изправят срещу действащия шампион Интер още в първия кръг на първенството. Двубоят ще се проведе на 22 август, събота, от 19:30 часа българско време – момент, който феновете на футбола у нас очакват с нетърпение.

Освен сблъсъка между Интер и Монца, в същия ден и час ще се изиграе и срещата между Удинезе и новака Комо. Футболните страсти ще кипят до 24 август, когато последният мач от първия кръг ще противопостави Рома и Фиорентина в късната вечер – от 21:45 часа.

Вторият кръг на Калчото ще предложи интригуващия сблъсък между Наполи и Комо на 30 август. Феновете ще затаят дъх и на 6 септември, когато Ювентус и Милан ще премерят сили в едно от най-очакваните дербита на сезона. Четвъртият кръг също няма да разочарова – Лацио и Милан ще се срещнат на 12 или 13 септември, като точната дата ще зависи от ангажиментите на „росонерите“ в Лига Европа.

Футболната фиеста продължава и в петия кръг, когато Рома ще приеме Интер на 19 септември, а ден по-късно Ювентус ще се изправи срещу Аталанта. Очакват ни седмици, изпълнени с драматични моменти, неочаквани обрати и битки за всяка точка.


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