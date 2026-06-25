Елизара Янева не можа да премине втория кръг от квалификациите на Уимбълдън

Елизара Янева отпадна във втория кръг на квалификациите на Откритото първенство на Великобритания по тенис - Уимбълдън.

19-годишната българка отстъпи с 1:6, 4:6 пред 24-годишната Кейти Волинец (САЩ), която е №99 в световната ранглиста. Двубоят продължи 71 минути.



Янева спечели първия гейм в мача, но загуби следващите шест за 1:6 в първия сет. Българката изостана с 0:3 във втората част, но след това значително подобри играта си и успя да обърне резултата до 4:3 в своя полза след пробив. За съжаление Янева не успя да задържи преднината си и загуби три поредни гейма, а с това и срещата.



Елизара Янева, която е №201 в световната ранглиста, постигна вчера първата си победа в квалификациите на турнир от Големия шлем. За талантливата българка това беше второ участие в турнир от Големия шлем след дебюта ѝ в квалификациите на „Ролан Гарос" през май.